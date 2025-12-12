聽新聞
新莊3輛貨車違停紅線害人不淺 繞行轎車逆向衝撞機車騎士重傷
新北市新莊區今天上午有1輛轎車為了繞過違停民安路旁3輛貨車，跨越路中央雙黃實線撞上對向機車，導致50歲蘇姓女騎士頭部重創摔倒昏迷血流滿地，嚇壞許多路人。警方表示就醫之後已恢復意識，暫無生命危險。
車禍發生在上午8時許交通尖峰時段，2輛大貨車、1輛小貨車違停在福營國中操場圍牆外的民安路旁紅線上，準備施作下水道工程，由於道路單向只有1線車道，路過車輛只能繞過通行。
其中由26歲張姓男子駕駛的轎車跨越雙黃線成逆向行駛，與對向直行機車發生碰撞，女騎士摔倒在1家早餐店門口被機車壓在身上，流很多血且失去意識被救護車緊急送醫，急救後暫無生命危險。
警方依交通事故採證測繪記錄，並依交通違規開罰肇事轎車不依規定駛入來車道、3輛貨車紅線違停，事後若傷者提告過失傷害將依法受理。
