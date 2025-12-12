快訊

影／女司機揭遭酒醉消防小隊長強吻襲胸 台中消防局急調離職務

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

計程車司機夫妻同時擔任消防大雅分隊鳳凰志工多年，陳姓女司機今天下午開記者會，指上周某日晚間以計程車載大雅分隊小隊長蘇男，豈知蘇男一上車酒氣濃重，出現酒後行為脫序，對她強吻、襲胸。記者會前台中市消防局發出聲明，已將小隊長調離現職，將依相關規定召開性騷擾申訴評議委員會議處。

陳女指出，她與先生均是計程車司機，夫妻也同 在台中市消防局大雅分隊擔任鳳凰志工，但上周某日晚間，陳女開計程車載送大雅分隊小隊長蘇男，但未料蘇酒後上車憑恃酒意，竟一把抱住陳女臉部強吻，其間更有襲胸的脫序行為。陳女不甘受辱，下午公開露面並還原案發經過。

大雅區上雅里長陳映辰表示，近日接獲被害人投訴，希望加害人能為自己的行為負責，因而對外開記者會說明事發經過，同時也希望不再有類似案例發生。

台中市消防局下午表示，針對大雅分隊小隊長疑似涉及性騷擾一案，已接獲當事人申訴並受理，目前該分隊小隊長已調離現職，將依相關規定開性騷擾申訴評議委員會，並聘請外部專家學者組成調查小組，後續調查，如有涉及不法，將依相關規定議處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

計程女司機擔任消防鳳凰志工多年，投訴上星期遭小隊長上車後強吻、襲胸行為脫序。圖／被害人提供
計程女司機擔任消防鳳凰志工多年，投訴上星期遭小隊長上車後強吻、襲胸行為脫序。圖／被害人提供

性騷擾 計程車司機 台中市

