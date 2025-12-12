虐打15歲老柯基 北市動保處：送動物醫院驗傷

社群平台昨流傳一名男子對柯基怒吼、丟物品及棒棍揮打影片，主人更寫到打算送養，不然就安樂死等字句，惹火民眾立刻通報動保處。動保處今表示，狗狗目前由飼主友人送到寵物旅館，動保處派員接手送到動物醫院檢查傷勢，後續依法處理。

從影片可以看出，遭打的柯基低著頭看著地板，但是主人情緒失控不斷咆哮，更拿捲筒衛生紙、拖把長棍去揮打狗狗，柯基也用嘴稍微反擊，但是動作有些不穩，身體向後傾倒。主人更將影片放上網路，並寫下「誰要養？送他，不然我就把它安樂死。」

不少民眾看到影片後義憤填膺，利用網路肉搜找出該名飼主身份，同時也觀察到狗狗應該是年紀大的老狗，恐有失智，所以才會亂尿尿等狀況。

北市動保處動物救援代理隊長陳瑞濱說明，本案在12月12日清晨接獲檢舉，並已掌握該被打柯基犬已由飼主友人昨日晚間先帶離安置於寵物旅館。目前犬隻安全。今天上午會派動保員至寵物旅館帶回柯基犬，緊急安置並送醫檢查傷勢。

陳瑞濱說，後續將連繫詹先生陳述意見後，查看狗狗是否有受傷，依違反動物保護法虐待傷害犬隻查處。動保處會以從重從速處理。