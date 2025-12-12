快訊

影／疑不滿遭逼車 永和外送員當街暴怒騎車狠撞小黃司機

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區街頭昨天深夜發生行車糾紛，邱姓外送員疑不滿遭計程車不當超車有逼車行為，當街暴怒涉嫌騎車狠撞張姓司機，被熱心民眾阻擋推倒機車，警方迅速趕抵依傷害現行犯當場逮捕，警詢後今天依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方昨晚11時38分獲報，永和區中正路上發生行車糾紛，警網趕抵現場發現涉嫌闖禍的外送員邱姓男子（43歲）已遭民眾壓制在地，計程車司機張姓男子（52歲）坐在路邊則是身體多處擦挫傷。

據了解，邱姓外送員昨晚騎車行經永和區中正路，疑似不滿遭計程車從右側不當超車，認其有逼車行為，當街發生口角爭執，一度暴怒涉嫌騎車狠撞張姓司機，被熱心民眾阻擋推倒機車，警方迅速趕抵依傷害現行犯當場逮捕。

遭撞傷的張男堅持提告，警方詢問後今天依傷害罪嫌將邱男移送新北地檢署偵辦。

新北市永和區街頭昨天深夜發生行車糾紛，邱姓外送員疑不滿遭計程車不當超車有逼車行為，當街暴怒涉嫌騎車狠撞張姓司機，被熱心民眾阻擋推倒機車，警方迅速趕抵依傷害現行犯當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
