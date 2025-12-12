北市15歲老柯基犬被虐緊急安置 主人下場最重罰7.5萬元

近日於社群平台流傳一名男子揮打家中寵物老柯基犬的影片，引起網友們的熱烈關注。有網友指出虐狗男子疑似為知名手搖飲加盟店負責人。北市動保處表示，如果檢查犬隻有受傷，可依動保法第30條最高可罰7.5萬元。

遭虐的柯基已經15歲高齡，疑似因亂尿尿而遭男子以掃把柄不斷對其揮舞，並且伴隨髒話連發，導致柯基害怕的不斷扭動，男子甚至還拿鞋子砸狗，並要脅要安樂死。

台北市議員柳采葳指出，15歲科基狗狗被虐案，已通報請求救援後發現，被打柯基犬已由飼主友人昨日晚間先帶離安置於寵物旅館。目前犬隻安全。今天將派動保員至寵物旅館帶回柯基犬緊急安置並送醫檢查傷勢。

她說，後續動保處也會連繫詹先生陳述意見後，依違反動物保護法虐待傷害犬隻查處，絕對會請動保處盡速嚴加懲處，並且未來更積極的處理動物救援。

台北市議員林珍羽也表示，這已經構成虐待動物，且已經通報動保處，犬隻目前已經安置好，今早送醫檢查，她也要求要求動保處盡速從嚴處理。