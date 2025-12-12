快訊

川普批准 H200銷陸、台積電股價潛力如何？大摩這麼說

賴總統重砲轟藍白影響國家安全 今召集綠委因應

聽新聞
0:00 / 0:00

北市15歲老柯基犬被虐緊急安置 主人下場最重罰7.5萬元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

近日於社群平台流傳一名男子揮打家中寵物柯基犬的影片，引起網友們的熱烈關注。有網友指出虐狗男子疑似為知名手搖飲加盟店負責人。北市動保處表示，如果檢查犬隻有受傷，可依動保法第30條最高可罰7.5萬元。

遭虐的柯基已經15歲高齡，疑似因亂尿尿而遭男子以掃把柄不斷對其揮舞，並且伴隨髒話連發，導致柯基害怕的不斷扭動，男子甚至還拿鞋子砸狗，並要脅要安樂死。

台北市議員柳采葳指出，15歲科基狗狗被虐案，已通報請求救援後發現，被打柯基犬已由飼主友人昨日晚間先帶離安置於寵物旅館。目前犬隻安全。今天將派動保員至寵物旅館帶回柯基犬緊急安置並送醫檢查傷勢。

她說，後續動保處也會連繫詹先生陳述意見後，依違反動物保護法虐待傷害犬隻查處，絕對會請動保處盡速嚴加懲處，並且未來更積極的處理動物救援。

台北市議員林珍羽也表示，這已經構成虐待動物，且已經通報動保處，犬隻目前已經安置好，今早送醫檢查，她也要求要求動保處盡速從嚴處理。　

北市動保處表示，柯基犬已送置旅館，目前安全，今天動保處會派員至寵物旅館把犬隻帶出來，送至動物醫院檢查傷勢，依動物保護法第5條第2項及第6條，任何人不得虐待傷害犬隻，如果檢查犬隻有受傷，可依動保法第30條最高可處罰7.5萬元。

一名男子將虐狗影片發布於網路平台，遭網友認出為「茶聚」手搖飲加盟店負責人。圖／擷取自Threads
一名男子將虐狗影片發布於網路平台，遭網友認出為「茶聚」手搖飲加盟店負責人。圖／擷取自Threads

柯基 虐待動物 寵物

延伸閱讀

政務官親屬赴陸探親改三親等形同限縮 移民署：保護公務員人身安全

內政部擬修法 縣市首長、涉國安者赴陸奔喪限三親等

寵物電動車不得上路飼主花6萬成廢鐵 交通部2周召開會議積極稽查

前飛官利誘軍官索飛彈機密收210萬 更一審今改認貪汙重判理由曝光

相關新聞

北市15歲老柯基犬被虐緊急安置 主人下場最重罰7.5萬元

近日於社群平台流傳一名男子揮打家中寵物老柯基犬的影片，引起網友們的熱烈關注。有網友指出虐狗男子疑似為知名手搖飲加盟店負責...

虐打15歲老柯基 北市動保處：送動物醫院驗傷

社群平台昨流傳一名男子對柯基怒吼、丟物品及棒棍揮打影片，主人更寫到打算送養，不然就安樂死等字句，惹火民眾立刻通報動保處。...

影／疑不滿遭逼車 永和外送員當街暴怒騎車狠撞小黃司機

新北市永和區街頭昨天深夜發生行車糾紛，邱姓外送員疑不滿遭計程車不當超車有逼車行為，當街暴怒涉嫌騎車狠撞張姓司機，被熱心民...

2愛貓病死要求貓舍退款控業者摔甩棍 高雄女飼主氣炸公布影片

高市一名女飼主因2隻愛貓因肺炎、貓瘟死亡，認為某貓舍照護有疏失，要求店家全額退費，但業者只願付3萬，還當下拿甩棍摔在桌上...

影／泰籍女學生賣淫...人蛇集團主嫌納為女友 大賺同鄉皮肉錢

移民署新北市專勤隊會同桃園市專勤隊、台北市專勤隊、機動隊及桃園蘆竹警分局、桃園市調處，日前報請桃園地檢署指揮，破獲吳姓男...

東勢東關路轎車停路邊冒煙起火 42歲婦躺駕駛座身亡

台中市東勢區東關路昨晚一起轎車在路邊冒煙起火，警方到場發現一名42歲蕭姓婦人仰躺在駕駛座上，已明顯死亡，通報消防隊到場協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。