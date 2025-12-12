2愛貓病死要求貓舍退款控業者摔甩棍 高雄女飼主氣炸公布影片

高市一名女飼主因2隻愛貓因肺炎、貓瘟死亡，認為某貓舍照護有疏失，要求店家全額退費，但業者只願付3萬，還當下拿甩棍摔在桌上嗆「要怎樣」；女飼主認遭恐嚇，事後將協商過程PO網，警方指，甩棍為公告查禁器械，將通知當事人到案釐清。

網路社群Threads有女網友貼文指，原本只是到某貓舍想協商2隻貓咪因肺炎、貓瘟死亡，店家只願付3萬元，後來到店內協商退款問題，結果整個過程的瘋狂程度完全超出她們的想像。

女網友指控，當時與4友人到現場，因老闆不在，於是坐在店內等，後老闆一到場便摔了一支甩棍到桌上，接著開始拿著合約跳針指他並無違約，一切毫無責任，但合約上有提及48小時內有呼吸道等疾病無條件帶回免費醫治到好。

女網友認為一開始拿貓的時候便檢查出此貓有「輕微呼吸道症狀」，老闆當時的說詞是「只是小過敏打幾下噴嚏很正常」，以致讓她們誤判貓咪的情況沒有帶回治療，導致後面併發其他症狀死亡，這顯有詐欺、隱瞞等疑慮。

由於業者丟甩棍，當下她們真的嚇到，只能保持冷靜把整段錄下來，後來老闆的說詞指她們人多勢眾會害怕需要自我防衛，先別提甩棍本身是管制器械，拿出來就是違法，我們只是想釐清貓咪感染狀況討論退款，完全沒有做任何主動挑釁朋友也全程坐著或站著沒有任何動作，甚至在老闆拿甩棍出來揮的時候還站出來勸，換來的只是更囂張的回應。

女飼主認為，對方辱罵、拿武器，還對消費者大吼，後來就想把真相公開，避免其他人遇到同樣情況，希望大家小心選擇寵物來源。

轄區三民二警分局指出，影片中在三民區民族巷某店家內糾紛案，警方尚未接獲相關報案資料，惟影像中民眾攜帶的甩棍業經主管機關公告查禁的器械，已違反社會秩序維護法第63條第1項第8款規定，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。