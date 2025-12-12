東勢東關路轎車停路邊冒煙起火 42歲婦躺駕駛座身亡

台中市東勢區東關路昨晚一起轎車在路邊冒煙起火，警方到場發現一名42歲蕭姓婦人仰躺在駕駛座上，已明顯死亡，通報消防隊到場協助滅火。家屬接獲通知認屍表示蕭婦近來無異狀，詳細死因有待警檢相驗釐清。

東勢分局表示，昨晚9時54分許，警方接獲通報指東勢區東關路七段，往谷關方向對面道路有一輛小客車內座椅燃燒冒煙，警方趕抵現場後，發現車內1名女子仰躺於駕駛座已無反應，副駕駛座位有引燃物。

經救護人員檢視，該名女子已無生命跡象，救護人員隨即將該名明顯死亡的女子移至車外。警方根據車號及證件，通知42歲蕭姓婦人的家屬前來指認。

警方表示，初步排除外力介入，已依規定報請台中地檢署相驗，以釐清死亡原因，詳細情況仍待檢方調查。

東勢分局呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾。若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或輕生念頭，應盡快至相關醫療機構求助，或撥打以下專線：生命線1995

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980