聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市中華高架橋去年5月被本報獨家踢爆南北兩處測速照相桿設立1年多來未通電如「模型」，經交通大隊修正後復電；今年1至9月南北下橋處共拍下1632件違規，其中71名車主還衰中標2次；交大分析，因下橋處鄰近路口，駕駛人易搶綠燈時段通過而超速才被拍。

高市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控衝破護欄墜落3樓高橋下不治死亡車禍；經市府道安委員會研議在高架橋南北向各設一處測速照相桿，速限40公里。

但兩處照相桿設立1年多來，根本未通電，等同「模型」、只裝不拍的「假機器」，去年5月經本報獨家報導後，交通大隊調閱資料才驚覺台電早已在前年8月及10月接電，但外包廠商的包商卻一直未正式接電啟用，警方也未察覺。後交通大隊修正，請廠商復電、台電送電，高架橋南北兩處測速桿正式啟用。

根據交大統計資料顯示，今年1月至9月，中華高架橋的左營區往北下橋處測速照相桿共舉發了917件，另鼓山區往南下橋處共舉發了715件。家住附近每次上班必經上下橋的謝姓車主指，上橋速限40公里好痛苦，轉彎後下坡，一個不注意很容易超速。

拍照舉發1632件中共有71名駕駛人重複被拍2次，交通大隊分析指出，由於中華高架橋限速40公里，加上下橋處鄰近路口，駕駛人容易為搶綠燈時段通過路口而超速行駛，會被測速桿拍照舉發，呼籲駕駛行經高架橋要放慢速度，勿因搶綠燈超速，小心挨罰。

高雄市鼓山區中華路高架橋往左營測速照相桿，今年1至9月舉發了917件超速違規。本報資料照
高架橋 測速 車主

相關新聞

獨／高雄中華陸橋2測速桿9個月拍千餘件違規「71人中標2次」警揭原因

高市中華高架橋去年5月被本報獨家踢爆南北兩處測速照相桿設立1年多來未通電如「模型」，經交通大隊修正後復電；今年1至9月南...

茶聚加盟主「虐待15歲柯基老狗」影片惹眾怒！總部半夜急發372字聲明

近日於社群平台流傳一名男子揮打家中寵物老柯基犬的影片，引起網友們的熱烈關注。有網友指出虐狗男子疑似為知名手搖飲加盟店負責...

疑一氧化碳中毒 5學生送醫脫險

苗栗市昨凌晨發生一起學生租屋一氧化碳中毒意外，5名同住在同一樓層的大學生陸續出現短暫頭暈、昏倒等症狀，被緊急送往大千綜合...

影／嚇壞了！男街上遛緬甸蟒突遭繞頸險窒息 摔倒撞傷頭

嚇壞了！屏東縣九如鄉東寧路郵局附近今下午林姓男子在遛寵物蛇緬甸蟒時，遭蛇纏繞頸，差點窒息，頓時驚慌失措，跌倒撞到頭，受傷...

男患多重慢性病參加青山宮遶境 突呼吸不順送醫不治

台北市青山宮遶境第三天，今天下午3時許，一名參加遶境活動的35歲吳姓男子突然在莒光街路倒，緊急送往台大醫院急救，但到院前...

影／毒駕衝撞老翁救人捲車底不治 家屬慟：修法嚴懲毒酒駕

32歲陳男前晚疑因吸毒神智不清，開車在南榮路撞進正在倒垃圾的人群中，出門倒垃圾的陳姓老翁當時將身旁的人推開，為救人反被捲...

