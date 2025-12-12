獨／高雄中華陸橋2測速桿9個月拍千餘件違規「71人中標2次」警揭原因

高市中華高架橋去年5月被本報獨家踢爆南北兩處測速照相桿設立1年多來未通電如「模型」，經交通大隊修正後復電；今年1至9月南北下橋處共拍下1632件違規，其中71名車主還衰中標2次；交大分析，因下橋處鄰近路口，駕駛人易搶綠燈時段通過而超速才被拍。

高市鼓山區中華路高架橋2022年10月14日發生預拌混凝土車駕駛過彎失控衝破護欄墜落3樓高橋下不治死亡車禍；經市府道安委員會研議在高架橋南北向各設一處測速照相桿，速限40公里。

但兩處照相桿設立1年多來，根本未通電，等同「模型」、只裝不拍的「假機器」，去年5月經本報獨家報導後，交通大隊調閱資料才驚覺台電早已在前年8月及10月接電，但外包廠商的包商卻一直未正式接電啟用，警方也未察覺。後交通大隊修正，請廠商復電、台電送電，高架橋南北兩處測速桿正式啟用。

根據交大統計資料顯示，今年1月至9月，中華高架橋的左營區往北下橋處測速照相桿共舉發了917件，另鼓山區往南下橋處共舉發了715件。家住附近每次上班必經上下橋的謝姓車主指，上橋速限40公里好痛苦，轉彎後下坡，一個不注意很容易超速。