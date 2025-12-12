茶聚加盟主「虐待15歲柯基老狗」影片惹眾怒！總部半夜急發372字聲明

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導

近日於社群平台流傳一名男子揮打家中寵物老柯基犬的影片，引起網友們的熱烈關注。有網友指出虐狗男子疑似為知名手搖飲加盟店負責人。因此連帶衝擊品牌形象。對此事件，「茶聚」在12月12日半夜0時發布公告，指出「這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。」並且表示已責成團隊立刻啟動危機處置機制。

根據網路影片內容，遭虐的柯基已經15歲高齡，疑似因亂尿尿而遭男子以掃把柄不斷對其揮舞，並且伴隨髒話連發，導致柯基害怕的不斷扭動，男子甚至還拿鞋子砸狗，並要脅要安樂死。隨著影片曝光並大量流傳，立刻引起諸多網友不滿。根據發文者資料，也有人找出虐犬者疑似為「茶聚」手搖飲加盟店負責人。網友們也紛紛留言「不適合養狗的爛人」、「不知有沒有人救救狗狗」、「虐狗去死」

隨著事件越演越烈，茶聚總部於12日凌晨緊急發布公告。內容中指出已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施「即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限」、「依照加盟契約啟動違規調查程序」、「同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業」。同時公告中也指出，「我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。」

隨著公告發布，網友們也留言表示「雖然是加盟店，請負責人要調查清楚!!!!」、「重點是要把狗救出來吧！不然這種爛人絕對會找狗出氣」、「這加盟主虐狗還po網，居心叵測」

【茶聚加盟總部 聲明】

各位消費者、以及支持茶聚的朋友們：

我在第一時間得知，有加盟門市的負責人於社群平台上發布疑似涉及虐待動物的影片。身為茶聚加盟總部的負責人，我對此感到震驚，也感到極度遺憾。

雖然這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊——我們不接受，也不容忍。

在確認事件後，我已責成團隊立刻啟動危機處置機制，目前已執行下列措施：

• 即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限

• 依照加盟契約啟動違規調查程序

• 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業

我們深度理解此事件對社會大眾造成的不悅，也傷害了許多支持茶聚的朋友。作為品牌負責人，我要向所有關心此事的大眾，表達我個人的歉意。

我們會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。本事件也再次提醒我們：加盟體系的品牌名譽的休戚與共，加盟主們應避免類似情況再度發生。

感謝大家對茶聚的提醒與監督。

茶聚加盟總部 吳致宏 總經理

敬上

