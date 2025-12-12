疑一氧化碳中毒 5學生送醫脫險

苗栗市昨凌晨發生一起學生租屋一氧化碳中毒意外，5名同住在同一樓層的大學生陸續出現短暫頭暈、昏倒等症狀，被緊急送往大千綜合醫院治療。其中一名男學生因房間無對外窗，被室友發現時已倒臥房內，所幸經高壓氧治療後5人均已脫危，但仍需持續觀察。醫院研判，疑因瓦斯熱水器位置不當、通風不良導致，引發一氧化碳中毒，提醒學生租屋務必注意熱水器設置及排氣安全，避免意外重演。

苗栗市大千綜合醫院表示，昨天凌晨4點，5名大學生在租屋處疑因一氧化碳中毒陸續出現不適，被緊急送往大千綜合醫院急診。當中一名男學生因房間無對外窗，被室友發現時已昏倒；其餘2人出現短暫頭暈昏倒、2人輕微無礙。5人經院方高壓氧治療後，已順利恢復，後續仍需持續追蹤觀察。

醫院副院長及高壓氧中心主任蔡建宗說，因兩名學生房間靠近瓦斯熱水器，先出現頭暈和短暫昏倒，意識到疑似一氧化碳中毒後立刻通知室友，並發現另一人已倒臥房內，通報救護車送醫。

他說，一氧化碳無色無味，且比氧氣更易與血紅素結合，會阻斷血液輸氧、導致毒害甚至死亡；初期症狀不明顯，多為輕微頭痛、頭暈，隨中毒加重會出現惡心、嗜睡，嚴重時恐陷入昏迷。

蔡建宗提醒，學生租屋務必留意瓦斯熱水器位置與管線安全；近日天冷是一氧化碳中毒高峰期，應定期安檢、注意排氣功能，室內保持通風，並裝設一氧化碳濃度的偵測警報器，及早預警。