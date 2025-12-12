快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

聽新聞
0:00 / 0:00

疑一氧化碳中毒 5學生送醫脫險

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗市昨凌晨發生一起學生租屋一氧化碳中毒意外，5名同住在同一樓層的大學生陸續出現短暫頭暈、昏倒等症狀，被緊急送往大千綜合醫院治療。其中一名男學生因房間無對外窗，被室友發現時已倒臥房內，所幸經高壓氧治療後5人均已脫危，但仍需持續觀察。醫院研判，疑因瓦斯熱水器位置不當、通風不良導致，引發一氧化碳中毒，提醒學生租屋務必注意熱水器設置及排氣安全，避免意外重演。

苗栗市大千綜合醫院表示，昨天凌晨4點，5名大學生在租屋處疑因一氧化碳中毒陸續出現不適，被緊急送往大千綜合醫院急診。當中一名男學生因房間無對外窗，被室友發現時已昏倒；其餘2人出現短暫頭暈昏倒、2人輕微無礙。5人經院方高壓氧治療後，已順利恢復，後續仍需持續追蹤觀察。

醫院副院長及高壓氧中心主任蔡建宗說，因兩名學生房間靠近瓦斯熱水器，先出現頭暈和短暫昏倒，意識到疑似一氧化碳中毒後立刻通知室友，並發現另一人已倒臥房內，通報救護車送醫。

他說，一氧化碳無色無味，且比氧氣更易與血紅素結合，會阻斷血液輸氧、導致毒害甚至死亡；初期症狀不明顯，多為輕微頭痛、頭暈，隨中毒加重會出現惡心、嗜睡，嚴重時恐陷入昏迷。

蔡建宗提醒，學生租屋務必留意瓦斯熱水器位置與管線安全；近日天冷是一氧化碳中毒高峰期，應定期安檢、注意排氣功能，室內保持通風，並裝設一氧化碳濃度的偵測警報器，及早預警。

一氧化碳中毒 苗栗市 大學生

延伸閱讀

聯大5名學生校外租住發生集體CO中毒意外 校方查出中毒「關鍵原因」

聯大5學生租屋處一氧化碳中毒 校方安排入住宿舍

北京首例寵物中毒刑事案一審宣判 被告判刑4年

影／苗栗一氧化碳中毒 租屋大學生頭暈昏倒...5人送醫

相關新聞

男患多重慢性病參加青山宮遶境 突呼吸不順送醫不治

台北市青山宮遶境第三天，今天下午3時許，一名參加遶境活動的35歲吳姓男子突然在莒光街路倒，緊急送往台大醫院急救，但到院前...

影／毒駕衝撞老翁救人捲車底不治 家屬慟：修法嚴懲毒酒駕

32歲陳男前晚疑因吸毒神智不清，開車在南榮路撞進正在倒垃圾的人群中，出門倒垃圾的陳姓老翁當時將身旁的人推開，為救人反被捲...

廣角鏡／「點22」爆欠薪 員工陳情討公道

知名連鎖港式餐廳「點22」爆積欠員工薪資，昨30餘名員工前往新北市府陳情，痛訴「無良雇主、惡意欠薪」。新北勞工局表示，點...

疑一氧化碳中毒 5學生送醫脫險

苗栗市昨凌晨發生一起學生租屋一氧化碳中毒意外，5名同住在同一樓層的大學生陸續出現短暫頭暈、昏倒等症狀，被緊急送往大千綜合...

影／嚇壞了！男街上遛緬甸蟒突遭繞頸險窒息 摔倒撞傷頭

嚇壞了！屏東縣九如鄉東寧路郵局附近今下午林姓男子在遛寵物蛇緬甸蟒時，遭蛇纏繞頸，差點窒息，頓時驚慌失措，跌倒撞到頭，受傷...

反針孔偷拍「只用眼睛看」？北市議員林亮君要求全面改採儀器偵測

北市針孔偷拍案件時有所聞，台北市議員林亮君下午在議會總質詢指出，北市現行的反針孔辦法，業者若不配合檢查，只能勸導，且檢測...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。