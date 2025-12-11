聽新聞
影／嚇壞了！男街上遛緬甸蟒突遭繞頸險窒息 摔倒撞傷頭
嚇壞了！屏東縣九如鄉東寧路郵局附近今下午林姓男子在遛寵物蛇緬甸蟒時，遭蛇纏繞頸，差點窒息，頓時驚慌失措，跌倒撞到頭，受傷流血，消防人員趕抵現場，有的幫忙抓蛇，有的趕緊處理林男傷勢，林男後腦撕裂傷，意識清醒，送往屏東榮總。
據了解，26歲林姓男子飼養的寵物蛇為緬甸蟒，今年9月下旬，林男也遭寵物蛇咬傷，身上全身是血趕緊送醫。
未料今下午近4時許，九如鄉東寧路、郵局附近，也是九如鄉鬧區，林男在街上遛蛇，緬甸蟒繞頸纏繞太緊，造成林男窒息，林男倒地撞到頭後，緬甸蟒逃竄，熱心民眾連忙趕緊用棍子抓蛇，林男則倒臥一旁。
現場有民眾目擊錄下影片，林男遭蛇繞頸倒地後撞到頭，趕緊幫忙叫救護車，目擊者說，他看到的時候，蛇已經纏好幾圈男子的脖子，男子整個臉發黑往後倒，問了路邊的路人聽說是養的。
九如消防隊獲報到場，一邊抓蛇、一邊趕緊救護林男傷勢，警方到場維持交通。林男後腦勺頭部撕裂傷，意識清醒，送到屏東榮總。現場寵物蛇為緬甸蟒，竄到附近路邊攤底下，最後由消防隊員出手抓到了，緬甸蟒被林男的家屬帶回。
