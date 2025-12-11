快訊

影／毒駕衝撞老翁救人捲車底不治 家屬慟：修法嚴懲毒酒駕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

32歲陳男前晚疑因吸毒神智不清，開車在南榮路撞進正在倒垃圾的人群中，出門倒垃圾的陳姓老翁當時將身旁的人推開，為救人反被捲入車底，送醫急救後今天凌晨不治，警方報請檢方相驗。家屬相當哀慟，要求嚴懲毒駕者、酒駕害命者，避免無辜的人再受害。

陳男開車高速衝撞多車，造成3人受傷送醫。陳男酒測數值為零，員警在他的車上發現毒品依托咪酯菸彈和電子菸主機，當場實施毒駕唾液快篩陽性反應，帶回調查後，依毒品危害防制條例、公共危險罪、過失致死等送辦，已報請檢方相驗。

陳姓老翁（73歲）為救人被捲進車底，送醫後不幸於今天凌晨不治，家屬相當悲慟，希望嚴懲毒駕者，遏止毒駕、酒駕再傷及無辜的人。他的女兒說，爸爸被送到醫院下半身嚴重骨折，已歪一邊，不是輕傷，他一直喊胃很痛，一直喊「救他」，必須緊急手術，後來再送加護病房，最後仍宣告不治，不知怎麼會被撞到這麼嚴重？

陳女表示，到現在也沒看到監視器畫面，不知道到底發生什麼事爸爸就走了，她聽說爸爸為了救旁邊的一名警衛，把人推開安全了，他自己被撞到卡在車裡，爸爸非常熱心，常幫鄰居丟垃圾，發生意外後很多鄰居都打電話來關心。

「政府真的要好好重視毒駕和駕的問題，已經害了太多家庭，一定要修法重懲。」陳姓老翁的女兒淚訴。

市議員鄭文婷和定國里長徐寅禹說，當時很多民眾出來倒垃圾時，陳姓老翁看到車子衝過來，趕快把身邊的人推開，結果他自己卻被捲入車底，雖立即送醫，今天不幸離世，家屬非常悲痛。毒駕是非常嚴重的事情，應該設法遏止毒駕、酒駕，避免無辜的人再喪命。

毒駕衝倒垃圾人潮，老翁救人捲車底不治，家屬慟：修法嚴懲毒酒駕。記者游明煌／翻攝
