反針孔偷拍「只用眼睛看」？北市議員林亮君要求全面改採儀器偵測
北市針孔偷拍案件時有所聞，台北市議員林亮君下午在議會總質詢指出，北市現行的反針孔辦法，業者若不配合檢查，只能勸導，且檢測是用目測，至今開罰案件是0，她要求北市全面落實用儀器反針孔。市長蔣萬安答詢表示會以1個月時間評估盤點設備。
林亮君指出，北市的針孔偵測管理辦法，應該升格為自治條例並訂定罰則，否則業者不配合也沒轍，形成漏洞，且目前北市執行反針孔狀況，遇到不配合的業者、機關，市府也只能勸導，因為沒有強制力，只能要求改善，也沒有電子器具去偵測針孔攝影機，只能用眼睛看。
她說，很多針孔都是裝在廁所、浴室，像是放衛生紙的地方、掛衣服的地方或是牆壁縫隙，但市府在檢查時，沒有用儀器檢查，且市府說可以用消保自治條例去稽查，但開罰的案件是0件。
林亮君說，市府不能姑息偷拍的人，不只罰不到，連稽查方式也查不到，將成犯罪溫床，她要求北市反針孔偷拍，要有決心，應該全面用電子設備去檢查。
對於開罰掛零，北市法務局長連堂凱指出，因目前業者有配合，所以還沒有開罰，但他認為執行手段要一致，也應該要強化，不過在執行上，部分是民間機關，若全面要求，需要時程。
台北市長蔣萬安也表示，未來執行上會落實用儀器來做反針孔偵測，但像電影院、旅館，如果要全面落實，無法馬上實施，需要考量採購、人力、教育訓練，需要1個月時間來評估、盤點採購的設備和執行量能，如果可行，就會編列預算。
