屏科大校園又發生車禍 3輛機車連環撞釀2人輕傷
屏東科技大學是全台單一校園面積最大的大學，校內今年10月接連發生兩起死亡車禍，引發大眾對交通安全重視，昨天中午校園內學府路往校門口方向，發生3輛機車追撞車禍，2人輕傷，3名機車騎士酒測值均為零。
警方指出，昨中午12時，屏科大校園內學府路往校門口的方向，發生學生郭男騎機車時不慎追撞前面兩輛機車林女、李男，三輛機車發生連環撞，造成2人手腳輕微擦挫傷，送往屏東榮總龍泉分院治療。
警方提醒，根據道路交通安全規則第94條規定，後車與前車要保持隨時可以煞停的距離。駕駛人應注意車前狀況及兩車並行的間隔，並隨時採取必要的安全措施。
屏科大表示，本學期配合屏東縣警察局在各系辦理近30場交通安全講習，以提升學生交通安全意識與正確駕駛觀念。校門口交通管制措施，主要是依循縣府及警方交通單位的專業建議，在於避免尖峰時段大量車流於校門口兩側道路聚集，造成回堵並影響周邊居民生活品質。未來校方會持續觀察交通流量及校園周邊情形，並依實際需要評估是否進行調整，以維護師生與社區用路安全。
