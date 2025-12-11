屏科大校園又發生車禍 3輛機車連環撞釀2人輕傷

屏東科技大學是全台單一校園面積最大的大學，校內今年10月接連發生兩起死亡車禍，引發大眾對交通安全重視，昨天中午校園內學府路往校門口方向，發生3輛機車追撞車禍，2人輕傷，3名機車騎士酒測值均為零。

警方指出，昨中午12時，屏科大校園內學府路往校門口的方向，發生學生郭男騎機車時不慎追撞前面兩輛機車林女、李男，三輛機車發生連環撞，造成2人手腳輕微擦挫傷，送往屏東榮總龍泉分院治療。

警方提醒，根據道路交通安全規則第94條規定，後車與前車要保持隨時可以煞停的距離。駕駛人應注意車前狀況及兩車並行的間隔，並隨時採取必要的安全措施。