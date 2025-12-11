快訊

10款LINE免費貼圖來了！這系列有小S「聽不見」表情、另一款終身免費

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

台積電填息跳水…三大法人又轉賣超192億元 31勇士逆風漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

聯大5名學生校外租住發生集體CO中毒意外 校方查出中毒「關鍵原因」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國立聯合大學土木系三甲5名學生今天凌晨在校外租屋處發生一氧化碳中毒意外，所幸獲救無大礙。校方協助5名學生搬回校內學生宿舍居住，強調將持續提供必要協助。

聯合大學表示，苗栗縣消防局於今天凌晨3點32分接獲報案，聯大5名學生在校外租屋處疑似一氧化碳中毒，校方今天上午8點10分接獲苗栗縣校外會通報後，立即派員前往大千醫院關心學生情況。目前5名學生均已接受高壓氧治療，狀況穩定。

校方說，經初步了解，學生凌晨在租住處室內活動，因顧慮噪音影響鄰居而關閉熱水器通風鋁窗，未注意在使用熱水器時應保持良好通風，導致熱水器廢氣回流至室內，引發一氧化碳中毒。事故發生後，其中一名學生上廁所時察覺身體異狀，立即報案並協助喚醒其他學生，使救援人員得以及時抵達。

聯大表示，校安中心人員在接獲校外會通報後，上午第一時間赴醫院探視，並掌握學生治療進度，上午9點30分並前往租屋處實地了解事故原因，要求房東改善設施，包含更換為電能或強制排氣式熱水器，以提升安全性。住宿服務中心已協助5名學生在今日搬離原租屋處，安排入住校內宿舍，同時逐一通知學生家長，校方也持續提供必要協助。

校方將全面強化校外賃居安全宣導，尤其提醒學生使用瓦斯與熱水器時務必保持通風，避免類似事件再度發生。同時，校方也會持續與校外會及相關單位合作，強化租屋處安全稽核與宣導作業。校方關心每一名學生的健康與安全，將持續追蹤後續治療情況，並全力協助學生與家屬，感謝各界關心。.

校方人員透露，土木系位於八甲校區，學生宿舍數量充足，學生在大一、大二因對苗栗市環境不熟悉，有些會選擇在宿舍居住，但到大三對苗栗市已「熟門熟路」，就喜歡到生活機能豐富的市區租屋。聯大學生宿舍並無門禁管制，學生可憑刷卡自由進出，方便性如同在校外租住，但有些學生會認為八甲較偏僻，因此搬到校外住宿。

國立聯合大學土木系三甲5名學生今天凌晨在校外租屋處發生集體一氧化碳中毒意外，校方說明校內學生宿舍數量充足且無門禁管制。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學土木系三甲5名學生今天凌晨在校外租屋處發生集體一氧化碳中毒意外，校方說明校內學生宿舍數量充足且無門禁管制。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學八甲校區距離苗栗市鬧區有一段距離。記者胡蓬生／攝影
國立聯合大學八甲校區距離苗栗市鬧區有一段距離。記者胡蓬生／攝影

一氧化碳中毒 熱水器 宿舍

延伸閱讀

聯大5學生租屋處一氧化碳中毒 校方安排入住宿舍

北京首例寵物中毒刑事案一審宣判 被告判刑4年

影／苗栗一氧化碳中毒 租屋大學生頭暈昏倒...5人送醫

喬任梁父「捨不得丟死掉大閘蟹」　吃下肚中毒高燒41度急送醫

相關新聞

大貨車駕駛疑身體不適恍神 下坡連環追撞4車釀4傷驚悚畫面曝

新北市二重疏洪道9號越堤道口今天下午1時許發生連環車禍。51歲呂男駕駛大貨車行經該下坡路段時，疑身體不適精神不濟，失控追...

聯大5名學生校外租住發生集體CO中毒意外 校方查出中毒「關鍵原因」

國立聯合大學土木系三甲5名學生今天凌晨在校外租屋處發生一氧化碳中毒意外，所幸獲救無大礙。校方協助5名學生搬回校內學生宿舍...

台南女警執勤遭男持斧頭攻擊濺血 黃偉哲今親赴派出所慰問

42歲林姓男子6日晚間不滿車輛再被巡邏員警開單，情緒失控持車上斧頭攻擊黃姓女警肩膀、雙臂，被依涉殺人未遂等罪嫌送辦，經檢...

土城工安意外！21歲裝潢工人13樓墜落 頭顱破裂當場死亡

21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。警方獲...

影／小貨車闖紅燈！淡水路口6大小車連環車禍 3人送醫

新北市淡水區淡金路與北新路口今天下午1時許疑因小貨車闖紅燈釀成連環事故，3輛貨車撞擊後波及3輛停等區機車，造成3人受傷送...

影／小琉球預拌混凝土車翻覆撞翻路旁機車 駕駛驚險逃生

今天上午10時許，一輛預拌混凝土車行駛在小琉球復興路右轉肚仔坪路時突然翻覆，一路滑行至路旁，嚇得路人連忙閃避，也撞翻停在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。