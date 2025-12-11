聯大5名學生校外租住發生集體CO中毒意外 校方查出中毒「關鍵原因」

國立聯合大學土木系三甲5名學生今天凌晨在校外租屋處發生一氧化碳中毒意外，所幸獲救無大礙。校方協助5名學生搬回校內學生宿舍居住，強調將持續提供必要協助。

聯合大學表示，苗栗縣消防局於今天凌晨3點32分接獲報案，聯大5名學生在校外租屋處疑似一氧化碳中毒，校方今天上午8點10分接獲苗栗縣校外會通報後，立即派員前往大千醫院關心學生情況。目前5名學生均已接受高壓氧治療，狀況穩定。

校方說，經初步了解，學生凌晨在租住處室內活動，因顧慮噪音影響鄰居而關閉熱水器通風鋁窗，未注意在使用熱水器時應保持良好通風，導致熱水器廢氣回流至室內，引發一氧化碳中毒。事故發生後，其中一名學生上廁所時察覺身體異狀，立即報案並協助喚醒其他學生，使救援人員得以及時抵達。

聯大表示，校安中心人員在接獲校外會通報後，上午第一時間赴醫院探視，並掌握學生治療進度，上午9點30分並前往租屋處實地了解事故原因，要求房東改善設施，包含更換為電能或強制排氣式熱水器，以提升安全性。住宿服務中心已協助5名學生在今日搬離原租屋處，安排入住校內宿舍，同時逐一通知學生家長，校方也持續提供必要協助。

校方將全面強化校外賃居安全宣導，尤其提醒學生使用瓦斯與熱水器時務必保持通風，避免類似事件再度發生。同時，校方也會持續與校外會及相關單位合作，強化租屋處安全稽核與宣導作業。校方關心每一名學生的健康與安全，將持續追蹤後續治療情況，並全力協助學生與家屬，感謝各界關心。.