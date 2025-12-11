快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

1133543
桃園地檢署。圖：資料照

桃園地檢署明(115)年檢察官助理甄選開跑，報名簡章已公布於桃檢官網，報名至12月24日下午5時30分截止，預計正取18名、備取若干名。

桃檢表示，為落實法務部「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」及強化檢察機關偵查能量，期望透過增加偵查輔助人力，提升偵查效能，以壓制詐欺犯罪、維護人民財產安全，且法務部向行政院爭取獲得增加檢察官助理人力核撥地檢署，對於詐欺案件之協助偵辦已見成效。法務部續向行政院爭取115年額外增加檢察官助理人力，桃檢並再獲法務部、高等檢察署核撥員額。

桃檢提到，為儘速進用人力，已完成相關規劃，並於昨日於桃檢官網公告報名簡章，預計正取18名、備取若干名，檢察官助理工作內容將協助檢察官辦理偵查、公訴及執行案件等，薪資預估每月5萬76元，並享有加班費、年終獎金等福利，相關甄選報名簡章資料詳見桃檢官網。歡迎具有正義感的你報名參加桃檢團隊，共同打擊犯罪，守護人民安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：起薪逾5萬！桃園地檢署檢察官助理甄選報名至12/24止

桃園地檢署 檢察官 人力

