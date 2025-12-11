快訊

大貨車駕駛疑身體不適恍神 下坡連環追撞4車釀4傷驚悚畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市二重疏洪道9號越堤道口今天下午1時許發生連環車禍。51歲呂男駕駛大貨車行經該下坡路段時，疑身體不適精神不濟，失控追撞前方1輛大貨車、2輛小貨車及1輛機車，釀4人受傷所幸均無礙。5車駕駛酒測值均為0，車禍原因仍待調查。

新莊警方今天下午1時許接獲報案，二重疏洪道與化成路口9號越堤道發生車禍。警方及救護人員到場，經查駕駛大貨車的51歲呂男，沿二重疏洪道往9號越堤道方向行進。當時越堤道出口許多車輛正在停等紅燈，呂男疑因身體不適精神不濟，追撞前方停等紅燈的1輛大貨車、2輛小貨車及1輛機車。

救護人員發現小貨車駕駛35歲蕭男及51歲乘客陳女、50歲騎士林女及後座乘客80歲林女四肢輕微擦挫傷，送市立三重醫院急救後已無大礙。警方對5名駕駛進行酒測發現均未喝酒，警方立即進行採證測繪，並同步協助交通疏導。事故車輛於下午2時20分許排除恢復交通順暢，事故原因及肇責歸屬仍待釐清。

警方呼籲，民眾駕駛車輛前應確實注意自身身體狀況，如有不適應避免上路，避免因突發健康狀況造成事故，守護自己與用路人的行車安全。

這起事故導致2線道遭占用。記者黃子騰／翻攝
這起事故導致2線道遭占用。記者黃子騰／翻攝
呂男駕駛大貨車追撞前方4車，釀成4人受傷。記者黃子騰／翻攝
呂男駕駛大貨車追撞前方4車，釀成4人受傷。記者黃子騰／翻攝
現場地面上殘留許多車輛碎片。記者黃子騰／翻攝
現場地面上殘留許多車輛碎片。記者黃子騰／翻攝

車禍

相關新聞

聯大5名學生校外租住發生集體CO中毒意外 校方查出中毒「關鍵原因」

國立聯合大學土木系三甲5名學生今天凌晨在校外租屋處發生一氧化碳中毒意外，所幸獲救無大礙。校方協助5名學生搬回校內學生宿舍...

台南女警執勤遭男持斧頭攻擊濺血 黃偉哲今親赴派出所慰問

42歲林姓男子6日晚間不滿車輛再被巡邏員警開單，情緒失控持車上斧頭攻擊黃姓女警肩膀、雙臂，被依涉殺人未遂等罪嫌送辦，經檢...

土城工安意外！21歲裝潢工人13樓墜落 頭顱破裂當場死亡

21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。警方獲...

影／小貨車闖紅燈！淡水路口6大小車連環車禍 3人送醫

新北市淡水區淡金路與北新路口今天下午1時許疑因小貨車闖紅燈釀成連環事故，3輛貨車撞擊後波及3輛停等區機車，造成3人受傷送...

影／小琉球預拌混凝土車翻覆撞翻路旁機車 駕駛驚險逃生

今天上午10時許，一輛預拌混凝土車行駛在小琉球復興路右轉肚仔坪路時突然翻覆，一路滑行至路旁，嚇得路人連忙閃避，也撞翻停在...

