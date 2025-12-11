聽新聞
大貨車駕駛疑身體不適恍神 下坡連環追撞4車釀4傷驚悚畫面曝
新北市二重疏洪道9號越堤道口今天下午1時許發生連環車禍。51歲呂男駕駛大貨車行經該下坡路段時，疑身體不適精神不濟，失控追撞前方1輛大貨車、2輛小貨車及1輛機車，釀4人受傷所幸均無礙。5車駕駛酒測值均為0，車禍原因仍待調查。
新莊警方今天下午1時許接獲報案，二重疏洪道與化成路口9號越堤道發生車禍。警方及救護人員到場，經查駕駛大貨車的51歲呂男，沿二重疏洪道往9號越堤道方向行進。當時越堤道出口許多車輛正在停等紅燈，呂男疑因身體不適精神不濟，追撞前方停等紅燈的1輛大貨車、2輛小貨車及1輛機車。
救護人員發現小貨車駕駛35歲蕭男及51歲乘客陳女、50歲騎士林女及後座乘客80歲林女四肢輕微擦挫傷，送市立三重醫院急救後已無大礙。警方對5名駕駛進行酒測發現均未喝酒，警方立即進行採證測繪，並同步協助交通疏導。事故車輛於下午2時20分許排除恢復交通順暢，事故原因及肇責歸屬仍待釐清。
警方呼籲，民眾駕駛車輛前應確實注意自身身體狀況，如有不適應避免上路，避免因突發健康狀況造成事故，守護自己與用路人的行車安全。
