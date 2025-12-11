聽新聞
0:00 / 0:00
土城工安意外！21歲裝潢工人13樓墜落 頭顱破裂當場死亡
21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。警方獲報在現場拉起封鎖線，由鑑識人員到場採證，並通報新北地檢署相驗。
土城警方今天下午1時32分接獲民眾報案，指稱在土城區金信街1處即將完工的建築工地發生墜落意外，員警獲報到場察看。
據了解，死者廖姓男子（21歲）為前往該處工地施工的裝潢工人，依一同前往工作的工人表示，中午用餐午休後，準備開始施工，卻發現黃男不見蹤影，探頭朝下張望，竟看到黃已躺在1樓，一動也不動。
眾人急忙下樓，但黃已因頭顱破裂，現場無呼吸心跳，明顯死亡，趕緊報警處理。員警目前已封鎖意外現場，指派鑑識人員到場採證，要進一步以釐清黃男確實墜落原因，同時也依規定報新北市政府勞檢處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言