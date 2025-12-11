土城工安意外！21歲裝潢工人13樓墜落 頭顱破裂當場死亡

21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。警方獲報在現場拉起封鎖線，由鑑識人員到場採證，並通報新北地檢署相驗。

土城警方今天下午1時32分接獲民眾報案，指稱在土城區金信街1處即將完工的建築工地發生墜落意外，員警獲報到場察看。

據了解，死者廖姓男子（21歲）為前往該處工地施工的裝潢工人，依一同前往工作的工人表示，中午用餐午休後，準備開始施工，卻發現黃男不見蹤影，探頭朝下張望，竟看到黃已躺在1樓，一動也不動。