快訊

入境卡標「中國（台灣）」惹議！賴總統喊話後 南韓外交部回應了

MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下

演唱會隔天接噩耗！賴佩霞女婿離世 強忍悲痛急飛美國奔喪

聽新聞
0:00 / 0:00

土城工安意外！21歲裝潢工人13樓墜落 頭顱破裂當場死亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。警方獲報在現場拉起封鎖線，由鑑識人員到場採證，並通報新北地檢署相驗。

土城警方今天下午1時32分接獲民眾報案，指稱在土城區金信街1處即將完工的建築工地發生墜落意外，員警獲報到場察看。

據了解，死者廖姓男子（21歲）為前往該處工地施工的裝潢工人，依一同前往工作的工人表示，中午用餐午休後，準備開始施工，卻發現黃男不見蹤影，探頭朝下張望，竟看到黃已躺在1樓，一動也不動。

眾人急忙下樓，但黃已因頭顱破裂，現場無呼吸心跳，明顯死亡，趕緊報警處理。員警目前已封鎖意外現場，指派鑑識人員到場採證，要進一步以釐清黃男確實墜落原因，同時也依規定報新北市政府勞檢處。

21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。記者王長鼎／翻攝
21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。記者王長鼎／翻攝
21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。記者王長鼎／翻攝
21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。記者王長鼎／翻攝

土城 工人

延伸閱讀

韓國光州工地倒塌4人遭埋　已救出1人推測死亡

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

嘉義鐵路高架火車站工地挖出日治舊車站遺構 工地變「考古教室」　

相關新聞

台南女警執勤遭男持斧頭攻擊濺血 黃偉哲今親赴派出所慰問

42歲林姓男子6日晚間不滿車輛再被巡邏員警開單，情緒失控持車上斧頭攻擊黃姓女警肩膀、雙臂，被依涉殺人未遂等罪嫌送辦，經檢...

土城工安意外！21歲裝潢工人13樓墜落 頭顱破裂當場死亡

21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。警方獲...

影／小貨車闖紅燈！淡水路口6大小車連環車禍 3人送醫

新北市淡水區淡金路與北新路口今天下午1時許疑因小貨車闖紅燈釀成連環事故，3輛貨車撞擊後波及3輛停等區機車，造成3人受傷送...

影／小琉球預拌混凝土車翻覆撞翻路旁機車 駕駛驚險逃生

今天上午10時許，一輛預拌混凝土車行駛在小琉球復興路右轉肚仔坪路時突然翻覆，一路滑行至路旁，嚇得路人連忙閃避，也撞翻停在...

講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，今(11)日公告第149波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。

高雄獨居男2周沒見人住處飄異味 警消破門驚見他已變浮腫黑屍

高市62歲陳姓男子獨居在鳳山區光遠路，因近2周沒看到人，屋內傳異味，里長今天上午10時7分報警，警消見大門反鎖，破門進屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。