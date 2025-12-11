台南女警執勤遭男持斧頭攻擊濺血 黃偉哲今親赴派出所慰問

42歲林姓男子6日晚間不滿車輛再被巡邏員警開單，情緒失控持車上斧頭攻擊黃姓女警肩膀、雙臂，被依涉殺人未遂等罪嫌送辦，經檢方向法院聲押獲准。台南市長黃偉哲今上午親赴台南市警一分局德高派出所慰問女警，要她安心休養、早日康復。

「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」黃偉哲獲訊後，於案發第一時間在臉書發出聲明，譴責暴力。今上午親赴德高派出所，關心女警身體狀況外，也深切肯定她在第一線維護治安與交通時展現的使命感與勇氣。

同時，他也指示市府相關單位全力投入其後續醫療與照護，以期讓同仁能安心休養，早日康復，平安回到守護市民的崗位。

警察局長林國清、警政署駐區督察張順調及台灣警察專科學校校友總會總會長戴崇贒等也到場慰問，表達支持與鼓勵之意。