台南女警執勤遭男持斧頭攻擊濺血 黃偉哲今親赴派出所慰問

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

42歲林姓男子6日晚間不滿車輛再被巡邏員警開單，情緒失控持車上斧頭攻擊黃姓女警肩膀、雙臂，被依涉殺人未遂等罪嫌送辦，經檢方向法院聲押獲准。台南市長黃偉哲今上午親赴台南市警一分局德高派出所慰問女警，要她安心休養、早日康復。

警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」黃偉哲獲訊後，於案發第一時間在臉書發出聲明，譴責暴力。今上午親赴德高派出所，關心女警身體狀況外，也深切肯定她在第一線維護治安與交通時展現的使命感與勇氣。

同時，他也指示市府相關單位全力投入其後續醫療與照護，以期讓同仁能安心休養，早日康復，平安回到守護市民的崗位。

警察局長林國清、警政署駐區督察張順調及台灣警察專科學校校友總會總會長戴崇贒等也到場慰問，表達支持與鼓勵之意。

面對市長及長官關心，黃姓女警表示感謝之意，也表示將積極配合治療，期盼傷勢恢復後，能盡早回到工作崗位。

台南市長黃偉哲今上午親赴台南市警一分局德高派出所慰問女警，要她安心休養、早日康復。圖／讀者提供
台南市長黃偉哲今上午親赴台南市警一分局德高派出所慰問女警，要她安心休養、早日康復。圖／讀者提供

女警 警察

相關新聞

大貨車駕駛疑身體不適恍神　下坡連環追撞4車釀4傷驚悚畫面曝

新北市二重疏洪道9號越堤道口今天下午1時許發生連環車禍。51歲呂男駕駛大貨車行經該下坡路段時，疑身體不適精神不濟，失控追...

土城工安意外！21歲裝潢工人13樓墜落 頭顱破裂當場死亡

21歲裝潢工人廖姓男子在新北市土城區一處建築工地上工，今天下午1時許疑似不慎失足從13樓墜落，因頭顱破裂當場死亡。警方獲...

影／小貨車闖紅燈！淡水路口6大小車連環車禍 3人送醫

新北市淡水區淡金路與北新路口今天下午1時許疑因小貨車闖紅燈釀成連環事故，3輛貨車撞擊後波及3輛停等區機車，造成3人受傷送...

影／小琉球預拌混凝土車翻覆撞翻路旁機車 駕駛驚險逃生

今天上午10時許，一輛預拌混凝土車行駛在小琉球復興路右轉肚仔坪路時突然翻覆，一路滑行至路旁，嚇得路人連忙閃避，也撞翻停在...

講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，今(11)日公告第149波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。

