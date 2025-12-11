聽新聞
影／小貨車闖紅燈！淡水路口6大小車連環車禍 3人送醫
新北市淡水區淡金路與北新路口今天下午1時許疑因小貨車闖紅燈釀成連環事故，3輛貨車撞擊後波及3輛停等區機車，造成3人受傷送醫，幸好都只是輕傷，詳情由警方調查釐清中。
據了解，車禍起因於27歲李姓司機駕駛冷藏物流小貨車由淡金路往台北方向行駛，疑似闖紅燈左轉北新路，被對向下坡直行由27歲趙姓司機駕駛的大貨車閃避不及撞上，擦撞到另1輛由56歲李姓司機駕駛的高速公路特約拖吊車。
闖紅燈被撞的貨車被推向路口機車停等路又撞倒3輛機車，大貨車司機的腳一度卡在變形車體受困，被消防隊員救出，最後物流貨車司機、大貨車司機和1名28歲王姓機車騎士由救護車送淡水馬偕醫院，幸好3人都只是輕傷，車禍詳情由警方調查釐清中。
