影／小貨車闖紅燈！淡水路口6大小車連環車禍 3人送醫

新北市淡水區淡金路與北新路口今天下午1時許疑因小貨車闖紅燈釀成連環事故，3輛貨車撞擊後波及3輛停等區機車，造成3人受傷送醫，幸好都只是輕傷，詳情由警方調查釐清中。

據了解，車禍起因於27歲李姓司機駕駛冷藏物流小貨車由淡金路往台北方向行駛，疑似闖紅燈左轉北新路，被對向下坡直行由27歲趙姓司機駕駛的大貨車閃避不及撞上，擦撞到另1輛由56歲李姓司機駕駛的高速公路特約拖吊車。