影／小琉球預拌混凝土車翻覆撞翻路旁機車 駕駛驚險逃生

今天上午10時許，一輛預拌混凝土車行駛在小琉球復興路右轉肚仔坪路時突然翻覆，一路滑行至路旁，嚇得路人連忙閃避，也撞翻停在路旁的多輛機車。事發後大貨車前擋風玻璃整個掉下來，駕駛連忙從前方爬出，所幸無人受傷，相關肇事原因仍待警方調查釐清。

今天上午10時29分許，警方獲報琉球鄉復興路與肚仔坪路口有交通事故，到場後發現33歲的李男駕駛預拌混凝土車右轉時，疑似煞車失靈往左側翻覆，一路滑行撞到停放路旁2台普重機車及1台微型電動車，混凝土也流了一地。