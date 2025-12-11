快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

螢幕擷取畫面 2031
桃園市交通事件裁決處公告第149波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。圖：交裁處提供

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，今(11)日公告第149波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。

螢幕擷取畫面 2032
依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實。圖：交裁處提供

交裁處指出，依據道路交通管理處罰條例規定，10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實，資料公布於交裁處官網「酒駕及拒測累犯者公布專區」，定期上傳名單。

螢幕擷取畫面 2033
桃園市交裁處定期上傳酒駕累犯名單。圖：交裁處提供

交裁處呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒，勿心存僥倖酒後駕車上路，才能確保民眾用路及生命安全。飲酒後可搭乘大眾運輸或利用酒後代駕服務或搭計程車返家，共同維護交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 桃園 照片

