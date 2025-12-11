聽新聞
高雄獨居男2周沒見人住處飄異味 警消破門驚見他已變浮腫黑屍
高市62歲陳姓男子獨居在鳳山區光遠路，因近2周沒看到人，屋內傳異味，里長今天上午10時7分報警，警消見大門反鎖，破門進屋，發現陳男陳屍房間地上，身軀發黑、浮腫，且流出屍水，鑑識採證研判無外力介入，將報請檢察官相驗釐清死因。
鳳山警分局鳳崗派出所10時7分許接獲縣衙里里長王鈴雅反映，指獨居在光遠路的陳姓男子已將近兩周時間沒看到人，今天上午前往陳家查看，屋內傳出異味，敲門沒人反映，警方獲報會同消防人員到場。
警消到場後，確認大門反鎖且無人回應，破門後發現陳男倒臥在房間地上，已明顯死亡，因死亡多日，身軀發黑、浮腫，有部分屍水流出。
警方通知鑑識小組到場採證，初步查看現場無外力介入及打鬥痕跡，全案已報請高雄地檢署檢察官相驗，以釐清死因。
