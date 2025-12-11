竹東草叢男屍身分不明 「紙皮食指」成助他回家關鍵

新竹縣竹東鎮9日一具嚴重腐敗的男性骨骸被發現於草叢深處，由於遺體已在野外曝曬多日，皮膚潰爛、生蛆，全身軟組織幾乎脫落，外觀難以辨識，警方初期難以確認身分，案件一度陷入膠著。然而，檢警其後憑藉僅剩「薄如紙皮的右手食指」與殘存刺青等線索，逐一比對、抽絲剝繭，最終仍成功查出身分，讓這名年約30歲的男子能回家。

竹東一名路人前天早上見野狗突然往草叢深處竄去，覺得情況異常，便走進草叢查看，沒想到在灌木間驚見疑似人體的腐敗骨骸，嚇得立刻報警。警方迅速到場拉起封鎖線，勘查現場，未發現明顯外傷與打鬥跡象，也無立即可辨識的證物。

受限於遺體腐敗程度極深，皮膚大片脫落、部分肢體乾癟捲縮，加上身上衣物殘存有限，案情進展一度停滯。在檢警反覆檢視遺體時，發現死者右手食指雖高度腐敗，但仍殘留薄薄一層可辨識的指皮，極可能是唯一能確認身分的線索，小心翼翼將殘存指皮切下，由竹東分局古姓偵查佐連繫鑑識組重建與比對指紋，自早上開始一路奔忙，持續追查線索、不放過任何可能突破的機會。

鑑識組在收件後加緊處理，透過專業技術成功擷取可供比對的紋線。由於死者曾因案件入監，監所建有完整指紋檔案，最終在多次比對後找到相符資料，通知家屬指認。當身分確認的那一刻，檢警鬆了一口氣，初步研判無他殺嫌疑，今天會再解剖釐清死因。