影／畫面曝光！五股82歲翁賓士車衝撞機車停等區 2人送醫
新北市五股7日有1名82歲老翁開車突然暈眩衝撞機車停等區，把1對老夫婦夾困在轎車與貨車之間，昨天又有一段現場救援影片被貼到臉書社團，因為熱心路人不會操作肇事的賓士豪車，導致受傷老夫婦延後脫困痛到悽慘哀號。
這起車禍發生在周日下午2時許，李姓老翁駕駛黑色賓士轎車下成蘆橋要左轉五股區成泰路三段，同向其他車輛均已陸續轉過去，老翁卻只轉了一半就不再轉向，筆直緩緩往前滑行，猛然衝向前方機車停等區。
當時停等區有3輛機車在等紅燈，只有70歲古姓老翁載66歲簡姓妻子的機車被撞上。路旁家具行有1輛貨車停靠店門前，機車連同騎士、乘客被夾困在肇事轎車和貨車之間動彈不得。
至少7、8名熱心民眾趕過去想幫忙，李姓老翁意識模糊癱昏在駕駛座，轎車仍掛在D（前進）檔，一股向前推的力道緊緊扣住，眾人想推車也推不動，想要打檔卻找不到排檔桿，警方和消防隊又還沒趕抵，大家在受困老夫妻的哀號聲中慌亂手足無措。
原因是肇事的賓士S400大型豪華轎車，業界號稱「總裁專屬座駕」，新車售價超過580萬，但10年舊車價值可能剩不到100萬元，它的排檔桿不同於普通車款設置於駕駛膝蓋旁的「鞍部排檔桿」，而是在方向盤右後方的「機柱排檔桿」，必須腳踩煞車才能換檔，不熟悉這種設計的人根本不會操作。
眾人七手八腳將老翁喚醒才順利換檔倒車讓老夫妻脫困，隨後救援隊伍趕抵，幸好2人初步判斷只是手腳擦挫傷，由救護車送淡水馬偕醫院包紮檢查。肇事李姓老翁聲稱疑因血糖太低導致暈眩眼花，休息一下就好不需就醫；警方依交通事故流程繪測記錄處置，後續通報拖吊車協助排除路況。
