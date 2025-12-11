快訊

影／畫面曝光！五股82歲翁賓士車衝撞機車停等區 2人送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股7日有1名82歲老翁開車突然暈眩衝撞機車停等區，把1對老夫婦夾困在轎車與貨車之間，昨天又有一段現場救援影片被貼到臉書社團，因為熱心路人不會操作肇事的賓士豪車，導致受傷老夫婦延後脫困痛到悽慘哀號。

這起車禍發生在周日下午2時許，李姓老翁駕駛黑色賓士轎車下成蘆橋要左轉五股區成泰路三段，同向其他車輛均已陸續轉過去，老翁卻只轉了一半就不再轉向，筆直緩緩往前滑行，猛然衝向前方機車停等區。

當時停等區有3輛機車在等紅燈，只有70歲古姓老翁載66歲簡姓妻子的機車被撞上。路旁家具行有1輛貨車停靠店門前，機車連同騎士、乘客被夾困在肇事轎車和貨車之間動彈不得。

至少7、8名熱心民眾趕過去想幫忙，李姓老翁意識模糊癱昏在駕駛座，轎車仍掛在D（前進）檔，一股向前推的力道緊緊扣住，眾人想推車也推不動，想要打檔卻找不到排檔桿，警方和消防隊又還沒趕抵，大家在受困老夫妻的哀號聲中慌亂手足無措。

原因是肇事的賓士S400大型豪華轎車，業界號稱「總裁專屬座駕」，新車售價超過580萬，但10年舊車價值可能剩不到100萬元，它的排檔桿不同於普通車款設置於駕駛膝蓋旁的「鞍部排檔桿」，而是在方向盤右後方的「機柱排檔桿」，必須腳踩煞車才能換檔，不熟悉這種設計的人根本不會操作。

眾人七手八腳將老翁喚醒才順利換檔倒車讓老夫妻脫困，隨後救援隊伍趕抵，幸好2人初步判斷只是手腳擦挫傷，由救護車送淡水馬偕醫院包紮檢查。肇事李姓老翁聲稱疑因血糖太低導致暈眩眼花，休息一下就好不需就醫；警方依交通事故流程繪測記錄處置，後續通報拖吊車協助排除路況。

新北市五股區７日有1名82歲老翁駕駛賓士轎車，疑因暈眩身體不適導致失控衝撞機車停等區，把70歲老翁騎乘搭載66歲妻子的機車夾困在轎車與路旁貨車之間。記者林昭彰／翻攝
新北市五股區７日有1名82歲老翁駕駛賓士轎車，疑因暈眩身體不適導致失控衝撞機車停等區，把70歲老翁騎乘搭載66歲妻子的機車夾困在轎車與路旁貨車之間。記者林昭彰／翻攝
賓士轎車衝撞機車停等區，把一對騎機車停等紅燈的老夫婦夾困在轎車和路旁貨車之間疼痛悽慘哀號，熱心民眾想要幫忙卻推不動賓士轎車，場面慌亂。圖／翻攝臉書中區縣道136『追焦照.揪跑團』
賓士轎車衝撞機車停等區，把一對騎機車停等紅燈的老夫婦夾困在轎車和路旁貨車之間疼痛悽慘哀號，熱心民眾想要幫忙卻推不動賓士轎車，場面慌亂。圖／翻攝臉書中區縣道136『追焦照.揪跑團』
賓士轎車衝撞機車停等區，把一對騎機車停等紅燈的老夫婦夾困在轎車和路旁貨車之間疼痛悽慘哀號，熱心民眾想要幫忙卻推不動賓士轎車，場面慌亂。圖／翻攝臉書中區縣道136『追焦照.揪跑團』
賓士轎車衝撞機車停等區，把一對騎機車停等紅燈的老夫婦夾困在轎車和路旁貨車之間疼痛悽慘哀號，熱心民眾想要幫忙卻推不動賓士轎車，場面慌亂。圖／翻攝臉書中區縣道136『追焦照.揪跑團』

