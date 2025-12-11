影／苗栗一氧化碳中毒 租屋大學生頭暈昏倒...5人送醫

苗栗市今天凌晨傳出5名同租一層樓3個房間的大學生因一氧化碳中毒緊急送醫救治，經高壓氧治療後全數脫險，但身體狀況將持續追蹤觀察。

苗栗市大千綜合醫院表示，今天凌晨4點，5名大學生在租屋處因一氧化碳中毒而至大千綜合醫院急診就醫，其中一名男學生的房間沒有對外開窗，被同住學生發現昏倒在內；另外4名學生，2人有短暫頭暈昏倒，其他2人較輕微無大礙。5人在院內經高壓氧治療後，已順利恢復，將持續追蹤觀察。

大千綜合醫院副院長及高壓氧中心主任蔡建宗表示，5名大學生合租一層樓同住，其中2人的房間因較靠近瓦斯熱水器位置，都先出現頭暈及短暫昏倒的現象，後來意識到可能為一氧化碳中毒，因此趕快通知其他同住室友，發現其中一人已昏倒在房內，立刻連絡救護車送醫急診救治。

他表示，由於由於一氧化碳是無色、無味的氣體，且比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到惡心、嗜睡，若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。