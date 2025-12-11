快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

聽新聞
0:00 / 0:00

北市名餐廳海派私房菜遭砸店 警方再逮動手3人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區知名的海派私房菜餐廳昨天凌晨3時許遭5名蒙面男子砸店，警方先逮捕勘查地形兼指揮砸店的黃姓男子及其潘姓女友，昨天深夜再逮動手砸店的馮姓男子等3人。

截至目前，參與實際砸店行動共有7人，其中5人落網，還有兩人在逃。31歲黃姓男子和女友昨天凌晨駕駛賓士車在店門口勘查地形，待馮男等人動手後逃至新北五股一處汽車旅館藏匿，被逮時供稱是被人指使到現場，對案情一概推託。

不過警方昨天深夜再逮3名動手共犯後，3人一致供稱是接受黃嫌指揮砸店，還被交代要掩蓋身形及戴手套避免追查。警方進一步了解，黃嫌應是現場指揮，但黃嫌背後還有上游嫌犯指使，現正追查身分背景。

落網5人截至目前，都沒有交代動手原因，外傳是海派私房菜餐廳的股東，因與人發生糾紛導致被尋仇警告，但警方目前尚無法證實，將繼續追緝共犯釐清。

大安分局表示，10日凌晨4時許接獲民眾報案，海派私房菜餐廳有妨害安寧情事，警方到場，發現店家門窗玻璃遭砸毀及潑漆

警方成立專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦，昨天下午、晚間陸續逮捕5嫌犯名，全案詢後將依毀損、恐嚇等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

台北市海派私房菜餐廳被人砸店，餐廳員工正在清掃打理。記者廖炳棋／攝影
台北市海派私房菜餐廳被人砸店，餐廳員工正在清掃打理。記者廖炳棋／攝影

餐廳 女友 潑漆

延伸閱讀

綠批蔣萬安掩護詐團 他曝北市打詐數字轟：被豬油蒙心

北市警「疑趕上班」撞死闖紅燈8旬婦 松山分局：深表遺憾

渣男夥友人灌醉小女友輪流性侵 還拍影像互傳觀賞…法官重判

北市青山王暗訪繞境 男子趁人潮偷拍女子裙底風光當場遭逮

相關新聞

87歲老農竟駕農機逆向上國5！釀連環事故...3車撞損

宜蘭87歲何姓老農今晨駕駛農用機具，逆向上國道5號，在國5南下路段靠近羅東交流道，一輛小客車閃避不及，兩車發生碰撞，小客...

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

台中市古蹟摘星山莊昨天施工修復時發生工安意外，65歲吳姓工人搬運石塊時跌倒，後腦撞地受傷，送醫急救不治；工地今天全面停工...

影／畫面曝光！五股82歲翁賓士車衝撞機車停等區 2人送醫

新北市五股7日有1名82歲老翁開車突然暈眩衝撞機車停等區，把1對老夫婦夾困在轎車與貨車之間，昨天又有一段現場救援影片被貼...

影／苗栗一氧化碳中毒 租屋大學生頭暈昏倒...5人送醫

苗栗市今天凌晨傳出5名同租一層樓3個房間的大學生因一氧化碳中毒緊急送醫救治，經高壓氧治療後全數脫險，但身體狀況將持續追蹤...

北市名餐廳海派私房菜遭砸店 警方再逮動手3人

台北市大安區知名的海派私房菜餐廳昨天凌晨3時許遭5名蒙面男子砸店，警方先逮捕勘查地形兼指揮砸店的黃姓男子及其潘姓女友，昨...

影／后科園區上班車潮連環追撞 轎車翻倒波及2機車騎士

台中市后里區三豐路與星科路口是科學園區出入路段，今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故，52歲翁姓男子駕駛自小客車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。