北市名餐廳海派私房菜遭砸店 警方再逮動手3人

台北市大安區知名的海派私房菜餐廳昨天凌晨3時許遭5名蒙面男子砸店，警方先逮捕勘查地形兼指揮砸店的黃姓男子及其潘姓女友，昨天深夜再逮動手砸店的馮姓男子等3人。

截至目前，參與實際砸店行動共有7人，其中5人落網，還有兩人在逃。31歲黃姓男子和女友昨天凌晨駕駛賓士車在店門口勘查地形，待馮男等人動手後逃至新北五股一處汽車旅館藏匿，被逮時供稱是被人指使到現場，對案情一概推託。

不過警方昨天深夜再逮3名動手共犯後，3人一致供稱是接受黃嫌指揮砸店，還被交代要掩蓋身形及戴手套避免追查。警方進一步了解，黃嫌應是現場指揮，但黃嫌背後還有上游嫌犯指使，現正追查身分背景。

落網5人截至目前，都沒有交代動手原因，外傳是海派私房菜餐廳的股東，因與人發生糾紛導致被尋仇警告，但警方目前尚無法證實，將繼續追緝共犯釐清。

大安分局表示，10日凌晨4時許接獲民眾報案，海派私房菜餐廳有妨害安寧情事，警方到場，發現店家門窗玻璃遭砸毀及潑漆。