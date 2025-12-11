快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

影／后科園區上班車潮連環追撞 轎車翻倒波及2機車騎士

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中市后里區三豐路與星科路口是科學園區出入路段，今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故，52歲翁姓男子駕駛自小客車往三義方向行駛時，先是追撞前方轎車，繼而翻車造成兩名機車騎士受傷，大甲分局表示，詳細肇事原因已移請交通警察大隊進行專業研判。

大甲警方表示，52歲翁姓男子駕駛白色自小客車，清晨7時沿三豐路內側快車道往三義方向行駛時，先在路口處追撞前方由33歲陳姓女子駕駛同為白色的轎車，撞擊力道之大，一度導致陳女車輛推撞前推，連帶撞上57歲林姓男子駕駛的藍色小轎車。

此時，翁男的車輛因撞擊後失控向右翻覆，波及行駛於三豐路慢車道的51歲謝男及74歲李女等兩名機車騎士；事故中造成謝男左腳擦挫傷但未送醫，李女則四肢多處擦挫傷，已送往豐原醫院接受治療。其餘三名汽車駕駛人未傳出受傷；大甲員警獲報後依規定到場處理，經現場酒測，五名駕駛均未檢測出酒駕情形。

大甲分局指出，詳細肇事原因已移請交通警察大隊進行專業研判；但也呼籲駕駛人行經上述路口上下班時車流量大，務必減速慢行，隨時留意周遭車流狀況，並應確實遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，注意前方動態，以確保行車安全。

台中市后里區三豐路與星科路口今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故。圖／大甲分局提供
台中市后里區三豐路與星科路口今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故。圖／大甲分局提供
台中市后里區三豐路與星科路口今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故。圖／大甲分局提供
台中市后里區三豐路與星科路口今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故。圖／大甲分局提供
台中市后里區三豐路與星科路口今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故。圖／大甲分局提供
台中市后里區三豐路與星科路口今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故。圖／大甲分局提供

交通事故 車道 警察

延伸閱讀

巨型媽祖雕像明年完工成新地標！大安港園區招商開跑了

福建古雷零碳園區 建設啟動

趕送貨？楊梅貨運車追撞曳引車 物流司機受傷送醫

白色轎車駕駛當街抽棍作勢毆騎士 北投警：涉恐嚇罪主動追查中

相關新聞

87歲老農竟駕農機逆向上國5！釀連環事故...3車撞損

宜蘭87歲何姓老農今晨駕駛農用機具，逆向上國道5號，在國5南下路段靠近羅東交流道，一輛小客車閃避不及，兩車發生碰撞，小客...

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

台中市古蹟摘星山莊昨天施工修復時發生工安意外，65歲吳姓工人搬運石塊時跌倒，後腦撞地受傷，送醫急救不治；工地今天全面停工...

影／畫面曝光！五股82歲翁賓士車衝撞機車停等區 2人送醫

新北市五股7日有1名82歲老翁開車突然暈眩衝撞機車停等區，把1對老夫婦夾困在轎車與貨車之間，昨天又有一段現場救援影片被貼...

影／苗栗一氧化碳中毒 租屋大學生頭暈昏倒...5人送醫

苗栗市今天凌晨傳出5名同租一層樓3個房間的大學生因一氧化碳中毒緊急送醫救治，經高壓氧治療後全數脫險，但身體狀況將持續追蹤...

北市名餐廳海派私房菜遭砸店 警方再逮動手3人

台北市大安區知名的海派私房菜餐廳昨天凌晨3時許遭5名蒙面男子砸店，警方先逮捕勘查地形兼指揮砸店的黃姓男子及其潘姓女友，昨...

影／后科園區上班車潮連環追撞 轎車翻倒波及2機車騎士

台中市后里區三豐路與星科路口是科學園區出入路段，今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故，52歲翁姓男子駕駛自小客車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。