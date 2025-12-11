影／后科園區上班車潮連環追撞 轎車翻倒波及2機車騎士
台中市后里區三豐路與星科路口是科學園區出入路段，今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故，52歲翁姓男子駕駛自小客車往三義方向行駛時，先是追撞前方轎車，繼而翻車造成兩名機車騎士受傷，大甲分局表示，詳細肇事原因已移請交通警察大隊進行專業研判。
大甲警方表示，52歲翁姓男子駕駛白色自小客車，清晨7時沿三豐路內側快車道往三義方向行駛時，先在路口處追撞前方由33歲陳姓女子駕駛同為白色的轎車，撞擊力道之大，一度導致陳女車輛推撞前推，連帶撞上57歲林姓男子駕駛的藍色小轎車。
此時，翁男的車輛因撞擊後失控向右翻覆，波及行駛於三豐路慢車道的51歲謝男及74歲李女等兩名機車騎士；事故中造成謝男左腳擦挫傷但未送醫，李女則四肢多處擦挫傷，已送往豐原醫院接受治療。其餘三名汽車駕駛人未傳出受傷；大甲員警獲報後依規定到場處理，經現場酒測，五名駕駛均未檢測出酒駕情形。
大甲分局指出，詳細肇事原因已移請交通警察大隊進行專業研判；但也呼籲駕駛人行經上述路口上下班時車流量大，務必減速慢行，隨時留意周遭車流狀況，並應確實遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，注意前方動態，以確保行車安全。
