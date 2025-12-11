快訊

原因與上個月不同…陸外交部再提醒「中國公民近期避免前往日本」

PS5漏液無解！專家曝3關鍵「全部主機難逃送修命運」

「室內裝修商」得標炸藥採購案？福麥公司5年前曾捲入借牌風波

封鎖小紅書遭質疑 刑事局：依法阻詐 符合比例原則

桃園電子報／ 桃園電子報

56
小紅書並非是數位發展部公告之「一定規模網路廣告平台」標準，故不適用《詐欺犯罪危害防制條例》第27條、第29條及第39條等規範。圖：翻攝自小紅書

昨(10)日有立委質疑政府沒有依據數位發展部公告之「一定規模網路廣告平台」標準納管小紅書，就對其封鎖，程序有疑慮。對此，警政署刑事警察局說明，小紅書並非是數位發展部公告之「一定規模網路廣告平台」標準，故不適用《詐欺犯罪危害防制條例》第27條、第29條及第39條等規範；然而該平台已累積1706件詐騙案件，且已先行通知其應自行針對平台內不法內容進行有效管理之影響較小方式為之，因小紅書未予回應，為避免詐欺案件持續發生，主管機關便依該條例第42條之概括性規定為緊急處置，依法要求網路接取服務提供者停止解析或限制接取，攔阻惡意或不當網域名稱。已考量相關程序，為依法阻詐的手段，亦符合比例原則。

刑事局指出，數位發展部於去年9月公布《一定規模之網路廣告平台計算基準》，要求平台須同時符合遭利用為詐騙廣告之風險及每月獨立訪客數超過我國人口數5％等條件。依數發部數產署統計當時小紅書每月獨立訪客僅42萬人，占國內人口數約1.8％，未達5％(115萬人)門檻，因此並非「一定規模業者」，自不適用第27條、第29條及第39條相關規範。

雖然不適用第27條、第29條及第39條，小紅書仍然適用詐防條例第42條，針對各類詐欺網站之概括性「緊急處置」規定。目的事業主管機關及司法警察機關在處理詐欺防制緊急案件時，為及時阻絕民眾接觸詐騙內容，可要求網際網路接取服務提供者停止域名解析或限制接取。如涉及詐欺且具備緊急必要，經主管機關或司法警察機關認定，即可依法採取相關限制。

刑事局強調，小紅書近2年即已發生1706件詐騙案件，且已先行通知其應自行針對平台內不法內容進行有效管理之影響較小方式為之，如Facebook、Google等平台自行有效屏蔽或下架個別詐欺頁面。因小紅書未予回應，為避免詐欺案件持續發生，為保護民眾上網安全、避免詐騙持續擴散，主管機關依法通知網際網路接取服務提供者對其網域名稱採取停止解析或限制接取之處置，確保防制作為具即時性與有效性。此為依法阻詐的手段，符合法律規定，亦合乎比例原則。

本文章來自《桃園電子報》。原文：封鎖小紅書遭質疑 刑事局：依法阻詐 符合比例原則

延伸閱讀：

  1. 脾氣暴躁、焦慮失眠？部桃醫教你破解「開學症候群」
  2. 中壢男缺錢「連偷2支手機」 來不及變賣就被逮

小紅書 詐欺 網路

延伸閱讀

手機資料小紅書全傳大陸 內政部：兩岸網路唯一直通的高速公路

內政部封小紅書惹議 王世堅憂：犧牲台灣最引以為傲的民主自由

基層警稱「沒人受理過小紅書」...刑事局公布詐騙數據 臉書贏它80倍

澳洲社群媒體禁令上路：16歲以下禁用FB等10個社群平台，用戶卻大量湧入小紅書

相關新聞

87歲老農竟駕農機逆向上國5！釀連環事故...3車撞損

宜蘭87歲何姓老農今晨駕駛農用機具，逆向上國道5號，在國5南下路段靠近羅東交流道，一輛小客車閃避不及，兩車發生碰撞，小客...

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

台中市古蹟摘星山莊昨天施工修復時發生工安意外，65歲吳姓工人搬運石塊時跌倒，後腦撞地受傷，送醫急救不治；工地今天全面停工...

影／苗栗一氧化碳中毒 租屋大學生頭暈昏倒...5人送醫

苗栗市今天凌晨傳出5名同租一層樓3個房間的大學生因一氧化碳中毒緊急送醫救治，經高壓氧治療後全數脫險，但身體狀況將持續追蹤...

北市名餐廳海派私房菜遭砸店 警方再逮動手3人

台北市大安區知名的海派私房菜餐廳昨天凌晨3時許遭5名蒙面男子砸店，警方先逮捕勘查地形兼指揮砸店的黃姓男子及其潘姓女友，昨...

影／后科園區上班車潮連環追撞 轎車翻倒波及2機車騎士

台中市后里區三豐路與星科路口是科學園區出入路段，今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故，52歲翁姓男子駕駛自小客車...

中壢騎士為閃左轉車 急煞慘摔「大字型」倒地不起

桃園市中壢區東園路9日上午8時38分許發生一起車禍，31歲蔡姓男子騎機車沿東園路直行往南園路方向，路口突然出現一台自小客車要左轉，騎士疑似為了閃避而急煞，當場慘摔。對此，中壢警分局表示，雙方並沒有碰撞到，該起事故造成騎士腿部有輕微擦挫傷，所幸沒有生命危險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。