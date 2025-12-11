快訊

76歲獨居翁死於台北租屋處 台中慈善單位助他落葉歸根

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名老翁日前死於台北租屋處，台中市唯石軒行善功德會捐出善款助他落葉歸根，包括棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀共7萬元；行善功德會表示，老翁租屋在台北，因年邁身體不好，平時僅靠里長或社福團體援助，生活僅靠低收補助維持，生活拮据、辛苦。

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺今天在功德會粉專PO出捐款內容表示，昨天某慈善團體協助向她通報，順利捐出該會第1246次善款。

此案經士林地方法院檢察署法醫相驗屍體，遺體已發回家屬處理後事，該會共捐出基金善款費用為全額補助7萬元，含棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀。

往生者76歲梁姓老翁，戶籍在台中市北區，死亡地點為台北市士林區，經法醫鑑定死因疑為心血管疾病。

唯石軒行善功德會接獲通報，深入了解得知老翁為低收入戶，生前未婚、屬獨居戶、租屋在台北，因年邁身體不好，平時僅靠里長或社福團體來援助，生活僅靠低收補助維持，生活拮据、辛苦。

日前當地里長發現老翁多日未出，協同房東關心，發現他已死在租屋處多時、由社會局協尋家人出面處理，經查案家親屬無法負擔喪葬費用，請求於唯石軒行善功德會給予補助及關心。

功德會查證屬實，將所有證明文件po出來告知捐款善心者，理事長賴秀樺說，植福田、種福果，在日常生活中隨處都可以做到的。

台中市一名老翁死於台北租屋處，台中市唯石軒行善功德會捐出善款助他落葉歸根。圖／台中市唯石軒行善功德會提供
台中市一名老翁死於台北租屋處，台中市唯石軒行善功德會捐出善款助他落葉歸根。圖／台中市唯石軒行善功德會提供

相關新聞

87歲老農竟駕農機逆向上國5！釀連環事故...3車撞損

宜蘭87歲何姓老農今晨駕駛農用機具，逆向上國道5號，在國5南下路段靠近羅東交流道，一輛小客車閃避不及，兩車發生碰撞，小客...

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

台中市古蹟摘星山莊昨天施工修復時發生工安意外，65歲吳姓工人搬運石塊時跌倒，後腦撞地受傷，送醫急救不治；工地今天全面停工...

影／畫面曝光！五股82歲翁賓士車衝撞機車停等區 2人送醫

新北市五股7日有1名82歲老翁開車突然暈眩衝撞機車停等區，把1對老夫婦夾困在轎車與貨車之間，昨天又有一段現場救援影片被貼...

影／苗栗一氧化碳中毒 租屋大學生頭暈昏倒...5人送醫

苗栗市今天凌晨傳出5名同租一層樓3個房間的大學生因一氧化碳中毒緊急送醫救治，經高壓氧治療後全數脫險，但身體狀況將持續追蹤...

北市名餐廳海派私房菜遭砸店 警方再逮動手3人

台北市大安區知名的海派私房菜餐廳昨天凌晨3時許遭5名蒙面男子砸店，警方先逮捕勘查地形兼指揮砸店的黃姓男子及其潘姓女友，昨...

影／后科園區上班車潮連環追撞 轎車翻倒波及2機車騎士

台中市后里區三豐路與星科路口是科學園區出入路段，今天上午7時3分許，發生一起連環追撞交通事故，52歲翁姓男子駕駛自小客車...

