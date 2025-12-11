76歲獨居翁死於台北租屋處 台中慈善單位助他落葉歸根

台中市一名老翁日前死於台北租屋處，台中市唯石軒行善功德會捐出善款助他落葉歸根，包括棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀共7萬元；行善功德會表示，老翁租屋在台北，因年邁身體不好，平時僅靠里長或社福團體援助，生活僅靠低收補助維持，生活拮据、辛苦。

唯石軒行善功德會理事長賴秀樺今天在功德會粉專PO出捐款內容表示，昨天某慈善團體協助向她通報，順利捐出該會第1246次善款。

此案經士林地方法院檢察署法醫相驗屍體，遺體已發回家屬處理後事，該會共捐出基金善款費用為全額補助7萬元，含棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀。

往生者76歲梁姓老翁，戶籍在台中市北區，死亡地點為台北市士林區，經法醫鑑定死因疑為心血管疾病。

唯石軒行善功德會接獲通報，深入了解得知老翁為低收入戶，生前未婚、屬獨居戶、租屋在台北，因年邁身體不好，平時僅靠里長或社福團體來援助，生活僅靠低收補助維持，生活拮据、辛苦。

日前當地里長發現老翁多日未出，協同房東關心，發現他已死在租屋處多時、由社會局協尋家人出面處理，經查案家親屬無法負擔喪葬費用，請求於唯石軒行善功德會給予補助及關心。