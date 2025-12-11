快訊

87歲老農竟駕農機逆向上國5！釀連環事故...3車撞損

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭87歲何姓老農今晨駕駛農用機具，逆向國道5號，在國5南下路段靠近羅東交流道，一輛小客車閃避不及，兩車發生碰撞，小客車又被後方營業半聯結車撞上，車損嚴重，幸好3車都沒人受傷。事故一度造成交通受阻一小時，上午7時許排除後全線開放通行。

國道警察第九大隊頭城分隊小隊長張文郎說，這起事故發生在今天上午6時17分，當時87歲何姓男子駕駛農用機具，在南下45公里處逆向與28歲蔡姓男子駕駛的白色小客車發生碰撞。

後方57歲莊姓男子駕駛的營業半聯結車，也閃避不及，再撞上白色小客車，造成二次事故。幸好名3名駕駛都沒受傷，酒測值均為0，事故車輛於7時17分全數拖吊上架排除。

國道警指出，何姓老翁駕駛農機逆向上國道，違反道路交通管例處罰條例第33條第4項及第43條第1項第6款，分別可處3000元到6000元，以及6000元到3萬6000元罰鍰，已製單舉發，並當場禁止駕駛。

警方呼籲用路人若在高速公路發現有違規誤行情況，可利用1968APP警政報案功能報案。

莊姓男子駕駛的營業用半聯結車閃避不及，再撞上白色小客車。圖／國道警方提供
莊姓男子駕駛的營業用半聯結車閃避不及，再撞上白色小客車。圖／國道警方提供
宜蘭何姓老農今晨疑似走錯路，駕駛農機具逆向上國道，與來車發生碰撞。圖／國道警方提供
宜蘭何姓老農今晨疑似走錯路，駕駛農機具逆向上國道，與來車發生碰撞。圖／國道警方提供
白色小客車先與逆向農用機具碰撞，再遭後方半聯結車撞上，車損嚴重。圖／國道警方提供
白色小客車先與逆向農用機具碰撞，再遭後方半聯結車撞上，車損嚴重。圖／國道警方提供

