快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及承包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市古蹟摘星山莊昨天施工修復時發生工安意外，65歲吳姓工人搬運石塊時跌倒，後腦撞地受傷，送醫急救不治；工地今天全面停工，工頭今天向本報記者感嘆，台灣年輕人不做粗重工，吳姓工人昨天才上工，國內工地缺工嚴重，他自己也60多歲，找不到接班人。

台中市大雅警分局表示，昨天下午2時57分，在台中市潭子區潭富路二段某工地。65歲吳姓工人當時正在搬運作業，在搬運石塊作業時不明原因向後倒地，後腦撞擊受傷。同事發現立即通知工地主任並通報消防人員到場救護。現場吳姓男子意識不清，立即送往台中慈濟醫院急救，昨天下午4時45分宣告不治。分局鑑識人員到場勘查，今天報請司法相驗，同時也已通報台中市勞動檢查處。

記者今天到工地現場，施工圍籬已關，工頭和工人正整理施工物品，工頭說，他們10多天前進駐此工地，吳姓工人昨天才上工，在接送石塊時不慎摔倒，可能還不懂施力要領；工頭說，國內工地普遍缺工，台灣年輕人不想做，企業可以找移工，他們只能找國內工，多數是有年紀的工人，發生意外後，工地停工，他帶的工人要維持家計，許多工地缺工，他們今天要到外縣市接工。

記者問，吳姓工人年紀較大，他昨天搬的石塊是否太重，工頭說不會太重，都是土製成的石塊；記者要再問，他搖頭嘆氣，拉上圍籬鐵門，打算要為全家人和其他工人生計奔波。

台中市勞檢處長邱怡川表示，摘星山莊昨天的工安意外已要求工地停工，等施工單位報改善計畫，審查合格後才能復工；他說工地沒有限制工人年紀，年齡不是重點，施工單位需要求工人有健檢報告，和施工前安排教育訓練，保障工人施工安全。

台中市政府勞工局表示，摘星山莊修復工程昨天下午發生工安意外，一名工人不明原因倒地，頭部遭受撞擊，傷勢過重，經緊急送醫後不治，詳細事發原因尚待查明。勞工局將派員稽查，若查有違反職業安全衛生法，將開罰3萬以上、30萬以下罰鍰並停工處分。

勞工局指出，摘星山莊修復工程由營造公司承攬，部分拆除工程交付工程行，罹災者吳男為工程行所僱勞工。勞工局除派員啟動職業災害檢查，也將慰問罹災者家屬，啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理後續事宜。

台中市文化局表示，文化局長陳佳君、文資處長李智富、潭子區長劉汶軒接獲通報後隨即代表市長盧秀燕前往關心並致贈慰問金，後續將全力協助家屬治喪及災害死亡救助相關事宜，陪伴家屬度過難關。

台中市古蹟摘星山莊修復工程，65歲吳姓工人昨天在工作中跌倒，送醫急救不治，工地今天全面停工。記者游振昇／攝影
台中市古蹟摘星山莊修復工程，65歲吳姓工人昨天在工作中跌倒，送醫急救不治，工地今天全面停工。記者游振昇／攝影
台中市古蹟摘星山莊修復工程，65歲吳姓工人昨天在工作中跌倒，送醫急救不治，工地今天全面停工。圖／警方提供
台中市古蹟摘星山莊修復工程，65歲吳姓工人昨天在工作中跌倒，送醫急救不治，工地今天全面停工。圖／警方提供
台中市古蹟摘星山莊修復工程，65歲吳姓工人昨天在工作中跌倒，送醫急救不治，工地今天全面停工。圖／警方提供
台中市古蹟摘星山莊修復工程，65歲吳姓工人昨天在工作中跌倒，送醫急救不治，工地今天全面停工。圖／警方提供

工人 台中市 勞工局

延伸閱讀

台中古蹟「摘星山莊」修復工人突無呼吸心跳 送醫急救不治

台南偏鄉光榮實小帶「化石課程」赴日交流 古蹟餐坊捐20萬助圓夢

皮尤：美國宗教信仰衰退中 社會影響力降低

香港大火示警…北市稽查外牆修繕工地 增列檢查項目3處工地不合格

相關新聞

87歲老農竟駕農機逆向上國5！釀連環事故...3車撞損

宜蘭87歲何姓老農今晨駕駛農用機具，逆向上國道5號，在國5南下路段靠近羅東交流道，一輛小客車閃避不及，兩車發生碰撞，小客...

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

台中市古蹟摘星山莊昨天施工修復時發生工安意外，65歲吳姓工人搬運石塊時跌倒，後腦撞地受傷，送醫急救不治；工地今天全面停工...

影／台南安南區出租套房冷氣機凌晨起火 警消救出2人、1人送醫

台南市安南區郡安路四段一間自助洗衣店面4樓建物，今天凌晨2時10分傳出火警，據報3樓出租套房冷氣機起火，消防局立即調派大...

76歲獨居翁死於台北租屋處 台中慈善單位助他落葉歸根

台中市一名老翁日前死於台北租屋處，台中市唯石軒行善功德會捐出善款助他落葉歸根，包括棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀共7萬元；行...

影／高雄男駕車闖紅燈女騎士挨撞 她臉破相恐吞2.4萬罰單原因曝

黃姓男子今天凌晨1時21分駕車在高市同慶路和凱旋二路口闖紅燈，撞上騎機車的鄭姓女子，鄭女噴飛致臉、手腳擦挫傷，機車零件散...

疑酒駕釀禍！嘉市友愛路口深夜自撞 2人受傷送醫

嘉義市友愛路與北港路口昨天深夜發生一起自撞事故，一輛小客車撞上安全島，車頭嚴重變形，造成車內2人受傷。警方初步調查，男駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。