獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

台中市古蹟摘星山莊昨天施工修復時發生工安意外，65歲吳姓工人搬運石塊時跌倒，後腦撞地受傷，送醫急救不治；工地今天全面停工，工頭今天向本報記者感嘆，台灣年輕人不做粗重工，吳姓工人昨天才上工，國內工地缺工嚴重，他自己也60多歲，找不到接班人。

台中市大雅警分局表示，昨天下午2時57分，在台中市潭子區潭富路二段某工地。65歲吳姓工人當時正在搬運作業，在搬運石塊作業時不明原因向後倒地，後腦撞擊受傷。同事發現立即通知工地主任並通報消防人員到場救護。現場吳姓男子意識不清，立即送往台中慈濟醫院急救，昨天下午4時45分宣告不治。分局鑑識人員到場勘查，今天報請司法相驗，同時也已通報台中市勞動檢查處。

記者今天到工地現場，施工圍籬已關，工頭和工人正整理施工物品，工頭說，他們10多天前進駐此工地，吳姓工人昨天才上工，在接送石塊時不慎摔倒，可能還不懂施力要領；工頭說，國內工地普遍缺工，台灣年輕人不想做，企業可以找移工，他們只能找國內工，多數是有年紀的工人，發生意外後，工地停工，他帶的工人要維持家計，許多工地缺工，他們今天要到外縣市接工。

記者問，吳姓工人年紀較大，他昨天搬的石塊是否太重，工頭說不會太重，都是土製成的石塊；記者要再問，他搖頭嘆氣，拉上圍籬鐵門，打算要為全家人和其他工人生計奔波。

台中市勞檢處長邱怡川表示，摘星山莊昨天的工安意外已要求工地停工，等施工單位報改善計畫，審查合格後才能復工；他說工地沒有限制工人年紀，年齡不是重點，施工單位需要求工人有健檢報告，和施工前安排教育訓練，保障工人施工安全。

台中市政府勞工局表示，摘星山莊修復工程昨天下午發生工安意外，一名工人不明原因倒地，頭部遭受撞擊，傷勢過重，經緊急送醫後不治，詳細事發原因尚待查明。勞工局將派員稽查，若查有違反職業安全衛生法，將開罰3萬以上、30萬以下罰鍰並停工處分。

勞工局指出，摘星山莊修復工程由營造公司承攬，部分拆除工程交付工程行，罹災者吳男為工程行所僱勞工。勞工局除派員啟動職業災害檢查，也將慰問罹災者家屬，啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助妥善處理後續事宜。