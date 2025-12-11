影／高雄男駕車闖紅燈女騎士挨撞 她臉破相恐吞2.4萬罰單原因曝

黃姓男子今天凌晨1時21分駕車在高市同慶路和凱旋二路口闖紅燈，撞上騎機車的鄭姓女子，鄭女噴飛致臉、手腳擦挫傷，機車零件散落一地；警方事後發現黃違規、車牌遭註銷，鄭無照駕駛，雙雙挨罰最高2萬4000元罰單，肇責待釐清。

苓雅警分局指出，黃姓男子（68歲）今天凌晨1時21分許駕車沿同慶路東往西行駛，行至凱旋二路時，直接闖紅燈，撞上沿凱旋二路南向北行駛騎機車的鄭姓女子（26歲）。

鄭女當下連人帶車噴飛在地，導致臉部、手腳擦挫傷，機車毀損、零件散落一地，肇事的黃男則未受傷。

警方獲報趕抵現場，救護員發現受傷的鄭女意識清楚，先將她送醫治療；警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕行為。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為黃男闖紅燈，令意外發現鄭女機車車牌已遭註銷、無照駕駛，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。