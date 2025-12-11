快訊

台中全聯倉儲施工大火釀9死8傷 全聯、特助及承包公司今起訴

他戒讀書「四毒」自學考取東大 解析保持學習動力與效力

饗食天堂嘉義開店有譜？耐斯王子大飯店證實「洽談中」

聽新聞
0:00 / 0:00

疑酒駕釀禍！嘉市友愛路口深夜自撞 2人受傷送醫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市友愛路與北港路口昨天深夜發生一起自撞事故，一輛小客車撞上安全島，車頭嚴重變形，造成車內2人受傷。警方初步調查，男駕駛酒測有反應，疑為酒駕肇事。

嘉義市消防局昨晚10時28分接獲民眾報案，派遣第一大隊德安分隊救護車91、92及德安12立即前往救援。現場可見車頭凹陷、擋風玻璃碎裂並冒出白煙，所幸2名傷者均未受困。35歲男性駕駛意識清楚，雖鼻骨斷裂但神經學檢查無明顯異常，經清洗、包紮止血後，由德安91救護車送往嘉義基督教醫院治療。

坐右前座的43歲女子受傷較重，被發現時意識不清但對聲音仍有反應，頭部有撕裂傷。救護人員立即協助頸圈固定、使用長背板並進行傷口清潔與止血，再由救護車送往聖馬爾定醫院急救。事故肇因目前由警方後續調查中。

消防局提醒，深夜行經路口更需提高警覺、減速慢行，並保持安全距離，切勿酒後駕車，以免造成憾事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義市友愛路與北港路口深夜發生自撞事故，消防救護人員現場協助２名傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路與北港路口深夜發生自撞事故，消防救護人員現場協助２名傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路與北港路口深夜發生自撞事故，消防救護人員協助傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路與北港路口深夜發生自撞事故，消防救護人員協助傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路與北港路口深夜發生自撞事故，消防救護人員現場協助２名傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路與北港路口深夜發生自撞事故，消防救護人員現場協助２名傷者送醫。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路與北港路口深夜發生自撞事故，車頭嚴重毀損並冒出白煙。記者李宗祐／翻攝
嘉義市友愛路與北港路口深夜發生自撞事故，車頭嚴重毀損並冒出白煙。記者李宗祐／翻攝

嘉義 救護車

延伸閱讀

國際管樂節限定 陸海空及國防大學軍樂大會師下周聯合決戰嘉市

嘉義市智慧教育中心揭牌 邁向智慧教育新里程碑

嘉市7旬翁涉觸摸2女胸部 其中1案缺佐證不起訴處分

嘉市男嬰半夜喝奶 早上嘴角留溢奶痕…身體已冰冷

相關新聞

87歲老農竟駕農機逆向上國5！釀連環事故...3車撞損

宜蘭87歲何姓老農今晨駕駛農用機具，逆向上國道5號，在國5南下路段靠近羅東交流道，一輛小客車閃避不及，兩車發生碰撞，小客...

獨／台中古蹟摘星山莊65歲工人搬石跌倒亡 工頭嘆：台灣年輕人不想做

台中市古蹟摘星山莊昨天施工修復時發生工安意外，65歲吳姓工人搬運石塊時跌倒，後腦撞地受傷，送醫急救不治；工地今天全面停工...

影／台南安南區出租套房冷氣機凌晨起火 警消救出2人、1人送醫

台南市安南區郡安路四段一間自助洗衣店面4樓建物，今天凌晨2時10分傳出火警，據報3樓出租套房冷氣機起火，消防局立即調派大...

76歲獨居翁死於台北租屋處 台中慈善單位助他落葉歸根

台中市一名老翁日前死於台北租屋處，台中市唯石軒行善功德會捐出善款助他落葉歸根，包括棺木、殯儀館冰櫃、喪葬禮儀共7萬元；行...

影／高雄男駕車闖紅燈女騎士挨撞 她臉破相恐吞2.4萬罰單原因曝

黃姓男子今天凌晨1時21分駕車在高市同慶路和凱旋二路口闖紅燈，撞上騎機車的鄭姓女子，鄭女噴飛致臉、手腳擦挫傷，機車零件散...

疑酒駕釀禍！嘉市友愛路口深夜自撞 2人受傷送醫

嘉義市友愛路與北港路口昨天深夜發生一起自撞事故，一輛小客車撞上安全島，車頭嚴重變形，造成車內2人受傷。警方初步調查，男駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。