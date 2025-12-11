聽新聞
疑酒駕釀禍！嘉市友愛路口深夜自撞 2人受傷送醫
嘉義市友愛路與北港路口昨天深夜發生一起自撞事故，一輛小客車撞上安全島，車頭嚴重變形，造成車內2人受傷。警方初步調查，男駕駛酒測有反應，疑為酒駕肇事。
嘉義市消防局昨晚10時28分接獲民眾報案，派遣第一大隊德安分隊救護車91、92及德安12立即前往救援。現場可見車頭凹陷、擋風玻璃碎裂並冒出白煙，所幸2名傷者均未受困。35歲男性駕駛意識清楚，雖鼻骨斷裂但神經學檢查無明顯異常，經清洗、包紮止血後，由德安91救護車送往嘉義基督教醫院治療。
坐右前座的43歲女子受傷較重，被發現時意識不清但對聲音仍有反應，頭部有撕裂傷。救護人員立即協助頸圈固定、使用長背板並進行傷口清潔與止血，再由救護車送往聖馬爾定醫院急救。事故肇因目前由警方後續調查中。
消防局提醒，深夜行經路口更需提高警覺、減速慢行，並保持安全距離，切勿酒後駕車，以免造成憾事。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
