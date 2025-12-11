聽新聞
影／台南安南區出租套房冷氣機凌晨起火 警消救出2人、1人送醫
台南市安南區郡安路四段一間自助洗衣店面4樓建物，今天凌晨2時10分傳出火警，據報3樓出租套房冷氣機起火，消防局立即調派大批人車灌救，抵達現場後發現3樓前方已竄出火煙，布線搶救並救出1男1女均清醒，其中20歲男子無燒燙傷，因呼吸急促送醫診治，而火勢很快被撲滅。
消防局調查，該建物為分租套房用途4層鋼筋混凝土構造，消防局據報後，調派13車、警消30人、役男1人趕往現場滅火，消防人員入內搶救，發現燃燒3樓前方冷氣機及雜物約3平方公尺，火勢於2時29分撲滅，並於2時51分殘火處理完畢。
同時，現場救出2人意識均清醒，其中1男子因呼吸急促，隨後被送永康奇美醫院診治。現場因有財損，屋主申請火調，釐清起火原因。
