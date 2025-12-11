聽新聞
0:00 / 0:00
上課打瞌睡被糾正 火爆役男痛毆中隊長...副中隊長也被打到腦震盪
王姓男子在役政署替代役訓練班受訓期間，一早9點多上課打瞌睡被糾正，他盛怒下竟然痛毆中隊長，事後在走廊遇到另名副中隊長時，又記恨他揚言將對他懲處，再揮拳打到對方腦震盪，王認罪表示，「無法控制自己情緒」；檢方偵結依2個傷害罪嫌起訴他。
檢警調查，王男今年6月19日早上9點30分在成功嶺內的內政部役政署替代役訓練班專訓教室，他因上課打瞌睡被直屬大隊勤務一中隊杜姓中隊長糾正，王心生不滿衝動下竟然徒手痛毆杜一頓，打到對方左胸、頸部和下巴都受傷。
一個多月後7月24日，王男在替代役訓練班直屬大隊幹訓中隊營舍的走廊，又不滿該隊沈姓副中隊長先前告訴他，表示要執行違紀懲處，又再度朝其施暴，揮拳痛毆沈左臉、後腦，打到他挫傷併輕微腦震盪；全案經內政部告發，中隊長、副中隊長向警方提告。
檢方訊時，王男坦承因「無法控制情緒」才動手打中隊長、副中隊長，被害2人也指證歷歷，表示僅因上課糾正他打瞌睡就遭毆，並提出相關驗傷報告佐證。
檢方也勘驗役政署內監視器，相關人證詞等，認定王男犯行明確，認定他同時涉犯妨害公務、傷害等罪嫌，2罪想像競合，從重依2個傷害罪嫌起訴他。
