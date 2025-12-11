高雄鳳山命案！涉殺檳榔攤老闆娘 男遭羈押

高雄鳳山區某檳榔攤老闆娘遇刺死亡，檢方昨相驗，家屬悲痛。記者林保光／攝影

高雄市鳳山區一處檳榔攤昨上午驚傳凶殺命案，68歲王姓老闆娘遭46歲呂姓男子持水果刀涉嫌刺殺多刀，失血過多送醫不治。警方獲報後迅速在附近巷弄逮捕呂男，警方昨依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

檢方昨下午相驗，訂明天複驗，釐清王婦死因。據了解，昨上午7時30分左右，呂姓男子到鳳山區光遠路王婦的檳榔攤，要找王婦兒子要債，質問她兒子的去向，但王婦表示兒子不在家，沒說出下落，雙方起口角。

呂男情緒失控亮出自備的水果刀，涉嫌朝王婦的胸、背、肩部揮刺，至少刺中2刀。鄰居聽見王婦的呼救聲，趕去查看，發現王婦大量出血，癱軟跪地呼喊「救人喔！」，但呂男仍持刀逼近，要求她「把錢拿出來」。

呂男見王婦鄰居拿手機攝影，瞪大雙眼，衝向鄰居，鄰居躲開，呂男馬上折返，竄入光遠路70巷逃離。警、消據報到場，見王婦躺在地上已無心跳、奄奄一息，送往國軍高雄總醫院急救2小時後不治。警方追查呂男去向，發現呂逃進巷子後，爬牆再繞回檳榔攤前方的夾娃娃機店監看檳榔攤，員警根據鄰居提供的影像，發現呂的蹤跡，上前追捕呂到案。

據悉，呂男稱他多年前曾借給王婦兒子3萬元當保釋金，後又借3萬元，共6萬元遲未討回，去檳榔攤要債發生口角才動刀。兒子的友人說，是王婦兒子曾借錢給呂男，不是向呂男借錢。