台中市輕熟女北屯闖紅燈 撞上機車騎士傷重不治
台中警消在今晚6時許獲報，北屯區昌平路、山西路口有車禍，江姓機車騎士被林姓女子開車疑似闖紅燈撞上，救護車到場時，江男已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，全案將依過失致死罪偵辦。
第五警分局在今晚6時許接獲報案，昌平路與山西路口發生一起交通事故，經查案發時是林女（36歲）駕駛轎車沿山西路行駛，行經路口時，疑似闖紅燈，與沿昌平路行駛的江姓、劉姓機車騎士碰撞。
江男被撞到意識不清，劉男則是多處擦挫傷，救護車到場時，江男已無生命跡象，均由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療，江男送醫急救後仍不治。
警方酒測，林女、劉男均無酒精反應，江男因傷勢無法施測，已請示檢察官實施抽血檢驗，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清，全案將依過失致死罪方向偵辦。
