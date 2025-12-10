影／臨盆孕婦陪兒參加學校活動突腹痛 來不及等救護車在校門口生了

宜蘭30歲陳姓產婦即將臨盆，昨天參加兒子的校外教學活動，返校後突然感到腹痛，兒子跑去幼兒園向老師求救，幼兒園主任林秋萍急奔產婦旁，發現對方臉色慘白、動彈不得，趕緊呼叫老師出來幫忙，產婦還等不及救護車到達，就站在校門外路邊生下寶寶。

林秋萍說，從來沒想過媽媽會在路邊，「站」著生下寶寶，當下確實被嚇到，整個過程見證了母愛的偉大與生命奇蹟，自己強忍著淚水，趕緊與其他老師蹲下來幫忙，接住產婦生下寶寶的頭部，寶寶嚎啕大哭，「那啼哭聲是最美樂章」。

陳婦比預產期提前約2周生產，當她感到腹痛快要生了，自己叫了計程車，計程車司機抵達時看到孩子已經出生，請大家改打119求助，可是消防救護車還沒有到，婦人就站在校門外的路邊把寶寶生出來了。

消防隊員吳俊翰、徐譜桓、楊常淨接手把產婦抬上救護車，新生兒經評估心跳大約1秒3下，確認生命徵象穩定後，將寶寶交由母親懷抱，將母子送往陽明交通大學附設醫院就診。