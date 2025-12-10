快訊

影／興達港籍漁船安平外海失火 海巡隊高壓水柱滅火...船體沉沒

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

一艘興達港籍「加」字號漁船今天上午在台南安平外21浬處海域失火，海巡署艦隊分署第四（台南）海巡隊接獲通報，立即派遣巡防艇趕往，待確認船長、船員等4人安全撤離後，雙艇立即以消防高壓水柱進行滅火，在中午12時38分控制火勢，漁船也於下午4時許沉沒。

第四海巡隊指出，今天上午9時許，接獲海巡署第六巡防區指揮部通報，「加」字號漁船（CT3-5XX6）起火燃燒，請求派遣巡防艇前往協助滅火； 第四海巡隊立即派遣線上巡邏PP-10051艇並調派在港待命PP-10079艇緊急出勤趕往現場，10時29分抵達通報海域。

船長表示，疑似因引擎油管漏油導致起火，因火勢猛烈，「加」船船上4名人員已由附近作業的「金」字號漁船先行接駁至船上安置，後續由「利」字號漁船協助載返興達港，人員皆未受傷；雙艇確認人員安全撤離，立即以消防高壓水柱進行滅火，12時38分控制火勢。

第四海巡隊表示，為避免火勢復燃，火勢撲滅後，現場由PP-10051艇戒護「加」船，經巡防艇於現場蒐證，未發現油汙外洩，並通報航港局南部航務中心「加」船狀況，提醒來往船隻，注意航行安全；最後，「加」字號漁船於下午4時33分沉沒，船體位於約100米深的海域。

第四海巡隊呼籲，近期東北季風南下影響，海象瞬息萬變，漁民出海作業務必檢查相關航行設備及機械狀況，隨時留意氣象資訊，注意自身及作業安全；另從事海上遊憩活動前可先查詢海洋委員會國家海洋研究院建置GoOcean海洋遊憩風險資訊平台，若發生狀況可撥打海巡「118」報案求助。

一艘興達港籍「加」字號漁船今天上午在台南安平外21浬處海域失火，海巡署艦隊分署第四（台南）海巡隊巡防艇以消防高壓水柱滅火。記者袁志豪／翻攝
海巡署 興達港 台南

