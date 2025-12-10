女山友爬玉山患高山症整晚嚴重嘔吐 空勤直升機急救

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

玉山國家公園排雲山莊今天清晨發生山域事故，53歲蔡姓女子與54歲邱姓男子在凌晨2至3點出現高山症症狀，無法行走，緊急通報求援。蔡女因有慢性病，整晚嚴重嘔吐，上午由空勤直升機吊掛下山，園方提醒，最近高山低溫，提醒山友評估身體狀況，以降低突發風險。

玉管處表示，一支7人登山隊申請8日到10日攀登玉山群峰，已完成主峰、北峰、東峰、西峰玉山攀登，準備今天下山。但蔡姓女山友和邱姓男山友昨晚入住排雲山莊時，卻出現高山症反應。尤其女山友有三高病史，出現嚴重嘔吐。

山莊人員協助將兩人轉往救護站供氧，至清晨6點，邱男症狀改善，但蔡女仍無起色。領隊進一步了解蔡女病史後，決定報案請求救援。

南投縣消防局獲報後，立即申請空勤總隊黑鷹直升機支援，直升機半小時內抵達，將兩人吊掛上機運送下山，由醫護人員接手送醫。

玉管處提醒，高山氧氣不足、低溫與長時間疲勞，若登山者患有心血管疾病、糖尿病、氣喘等慢性病，高山症反應更易加劇。入山時務必如實告知病史，並與同伴充分溝通，以便及早掌握風險，必要時調整行程或申請協助。

此外，近期排雲山莊夜晚溫度多在零下1、2度，周末又有冷空氣來襲，山區可能降雪。園方呼籲民眾上山前備妥保暖衣物與裝備，一旦出現高山症症狀，應立即下降，確保自身安全。

兩名山友因為嚴重高山症，幾乎難以行走，清晨由空勤直升機吊掛下山就醫。圖／玉管處提供
黑鷹直升機直飛排雲山莊，將兩名高山症山友吊掛下山急救。圖／玉管處提供
黑鷹直升機直飛排雲山莊，將兩名高山症山友吊掛下山急救。圖／玉管處提供
