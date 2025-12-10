北市海派私房菜餐廳疑遭三環幫砸店潑漆 警掌握身分新竹抓2人

台北市大安區知名的海派私房菜餐廳，今天凌晨4時許，遭4、5名蒙面男子砸店，店面窗戶都被砸毀，還被潑紅漆警告；轄區大安警分局獲報後組成專案小組，目前已查獲兩人到案，據了解砸店一方疑有新竹三環幫背景，目前警方已經掌握身分，正陸續抓人。

今天凌晨4時許，台北市東區海派餐廳遭蒙面男子持棍棒砸店、潑漆，警方發現嫌犯先是開一輛白色自小客車到場勘驗地形，隨後4、5名男子搭乘紅色車輛，到海派私房菜餐廳砸店，店面玻璃全被砸毀，還被潑紅漆，警告意味濃重；砸店後其中兩人，逃到新北市五股一間旅館藏匿，準備搭乘計程車離去，但警方動作迅速，在他們離去前就攔截逮人。

落網兩人對為何砸店還不願透露任何說法，但確定是被人叫來北上找海派私房菜餐廳麻煩；另外警方掌握，砸店一方疑有新竹三環幫背景，砸店後就南下新竹藏匿，目前警方以車追人，初步掌握身分，現正抓人中。