4千萬勞斯萊斯「幻影」國道擦撞遊覽車 車商估小擦撞維修費要250萬

國道一號雲林段發生一起千萬豪車擦撞遊覽車事故，一輛市價逾4千萬的勞斯萊斯幻影系列車，變換車道時，不慎和後方遊覽車擦撞。過程全被鄰近車輛行車紀錄器拍下並貼上網後，影片還傳出「Oh my God！是勞斯萊斯耶」的驚呼強調「虧大了！」。果然進口車商判斷，雖是小擦撞維修恐得200至250萬元跑不掉。

YouTube頻道的「WoWtchout 地圖型行車影像分享平台」昨天發出一段影片，事發在12月7日下午3時許，當時國道雲林西螺北上路段塞車，這輛駕駛在中線車道的勞萊斯車，打了方向燈準備變換車道切進內車道，當時車速都不快，但疑未注意後方一輛遊覽車已靠近，沒想到豪車竟還持續往外切出，瞬間「ㄎㄨㄤ」一聲，車頭擦撞遊覽車車尾。

整個過程被行車紀錄器拍下，影片貼網引起熱議，有人疑問「這麼大台遊覽車都看不到嗎？」，還有人笑「是不是初學開車的呀？」。

這輛勞斯萊斯雖只是小擦撞，車內的人無恙，但維修恐得花費不小，進口車商連紹辰指出，從影片撞車情形來看，保險桿、右大燈、右葉子板和鋁圈都可能受損，回原廠維修更換零件，光一顆右大燈就將近50萬元，粗估維修費用恐上看200至250萬元左右。

車商指出，這輛勞斯萊斯幻影系列，台灣代理商並未進口，通常從日本外匯進口，以日幣換算，一輛新的幻影約3600萬元左右。