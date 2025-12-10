快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

4千萬勞斯萊斯「幻影」國道擦撞遊覽車 車商估小擦撞維修費要250萬

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

國道一號雲林段發生一起千萬豪車擦撞遊覽車事故，一輛市價逾4千萬的勞斯萊斯幻影系列車，變換車道時，不慎和後方遊覽車擦撞。過程全被鄰近車輛行車紀錄器拍下並貼上網後，影片還傳出「Oh my God！是勞斯萊斯耶」的驚呼強調「虧大了！」。果然進口車商判斷，雖是小擦撞維修恐得200至250萬元跑不掉。

YouTube頻道的「WoWtchout 地圖型行車影像分享平台」昨天發出一段影片，事發在12月7日下午3時許，當時國道雲林西螺北上路段塞車，這輛駕駛在中線車道的勞萊斯車，打了方向燈準備變換車道切進內車道，當時車速都不快，但疑未注意後方一輛遊覽車已靠近，沒想到豪車竟還持續往外切出，瞬間「ㄎㄨㄤ」一聲，車頭擦撞遊覽車車尾。

整個過程被行車紀錄器拍下，影片貼網引起熱議，有人疑問「這麼大台遊覽車都看不到嗎？」，還有人笑「是不是初學開車的呀？」。

這輛勞斯萊斯雖只是小擦撞，車內的人無恙，但維修恐得花費不小，進口車商連紹辰指出，從影片撞車情形來看，保險桿、右大燈、右葉子板和鋁圈都可能受損，回原廠維修更換零件，光一顆右大燈就將近50萬元，粗估維修費用恐上看200至250萬元左右。

車商指出，這輛勞斯萊斯幻影系列，台灣代理商並未進口，通常從日本外匯進口，以日幣換算，一輛新的幻影約3600萬元左右。

國道警察第四公路警察大隊表示，未接獲民眾報案，但仍呼籲用路人，「變換車道不當」為高速公路事故常見的肇事因素，可處駕駛3000至6000罰鍰，提醒用路人保持安全距離與間隔。

一輛千萬元豪車變換車道未留意，和一輛遊覽車擦撞。圖／圖擷取WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
一輛千萬元豪車變換車道未留意，和一輛遊覽車擦撞。圖／圖擷取WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

車道 遊覽車 車禍

相關新聞

捷運亞東醫院站電扶梯意外 骨牌式後倒…7人全遭殃

台北捷運亞東醫院站今天上午10點，發生電扶梯跌倒意外，釀成後方七名乘客跌成一團，所幸現場有民眾趕緊按緊急停機鈕，僅有一名...

4千萬勞斯萊斯「幻影」國道擦撞遊覽車 車商估小擦撞維修費要250萬

國道一號雲林段發生一起千萬豪車擦撞遊覽車事故，一輛市價逾4千萬的勞斯萊斯幻影系列車，變換車道時，不慎和後方遊覽車擦撞。過...

影／預拌混凝土廠拆桶槽提早卸支撐全倒 泥塵瀰漫員工驚逃

桃園市觀音區一家預拌混泥土廠昨天更換水泥桶槽時，疑太早拆卸支撐的腳座，整個桶槽和橫向結構轟隆隆垮下來，現場員工及時閃開未...

嘉市男嬰半夜喝奶 早上嘴角留溢奶痕…身體已冰冷

嘉義市一名未滿2個月大的男嬰本月5日凌晨被家屬發現無呼吸心跳，送醫不治。檢方今天會同法醫解剖，相驗結果無外傷、無窒息跡象...

人失蹤2小時後才折返尋找 退休校長命喪玉山領隊涉過失致死10萬交保

來自新北市的郭姓退休校長上月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻不幸命喪圓峰山屋附近草叢，帶團領隊由於發現人失蹤2...

影／20萬誤丟回收箱！南投警猛翻箱「倒立」找錢 尋回厚厚兩疊鈔

南投有人丟舊衣物至回收箱，隔日發現誤把裝有20萬元現金的西裝褲也丟了，嚇得報警求助，警方為此把跟一個成人一樣高的回收箱倒...

