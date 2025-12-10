護理之家遇惡火怎逃生？「就地避難」保命術驚險大公開

桃園市消防局第一救災救護大隊今辦理火災搶救演練，模擬台北榮總桃園分院松柏園護理之家發生大火，工作人員啟動自衛消防編組，採「就地避難」策略，將高齡及行動不便患者迅速移至安全區，以防火布幕爭取救援時間，展現災害初期醫療機構的緊急應變作為與搶救流程，過程逼真有臨場感。

這場由大有分隊主辦的火災搶救演練，情境設定於松柏園護理之家二樓因不明原因引發火勢，工作人員立即通報119並啟動自衛消防編組，實施初期滅火及避難逃生引導等作業。

自衛消防編組展現醫療機構於火災初期的緊急處置能力，將不良於行的患者水平移動至其他未受燒的空間，進行就地避難等待救援，在消防人員抵達現場得知場所內仍有2名員工受困，立即派員入內搶救，並以雲梯車升至頂樓高度，迅速將受困人員救出及撲滅火勢。

松柏園指出，由於住民多為高齡或行動不便者，各病房均備有運送輪椅，災時可迅速將患者移至無煙的安全區，採取「就地避難」策略，並利用防火布幕完善防火區劃，避免火煙快速蔓延，爭取救援時間。

松柏園也認同，只有定期辦理教育訓練，熟悉滅火設備運用及各編組的作業內容，才能在災害實際發生時，能迅速並冷靜的處理，確保場所內所有人員的安全。

大有分隊長蘇翊瑄說，松柏園護理之家為收容年長者的護理之家，火警發生後針對人員的避難逃生為場所一大難點，希望透過這次演練強化場所自衛消防編組能力外，也增進鄰近分隊間協同救災之能力及默契。