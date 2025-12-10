護理之家遇惡火怎逃生？「就地避難」保命術驚險大公開

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市消防局第一救災救護大隊今辦理火災搶救演練，模擬台北榮總桃園分院松柏園護理之家發生大火，工作人員啟動自衛消防編組，採「就地避難」策略，將高齡及行動不便患者迅速移至安全區，以防火布幕爭取救援時間，展現災害初期醫療機構的緊急應變作為與搶救流程，過程逼真有臨場感。

這場由大有分隊主辦的火災搶救演練，情境設定於松柏園護理之家二樓因不明原因引發火勢，工作人員立即通報119並啟動自衛消防編組，實施初期滅火及避難逃生引導等作業。

自衛消防編組展現醫療機構於火災初期的緊急處置能力，將不良於行的患者水平移動至其他未受燒的空間，進行就地避難等待救援，在消防人員抵達現場得知場所內仍有2名員工受困，立即派員入內搶救，並以雲梯車升至頂樓高度，迅速將受困人員救出及撲滅火勢。

松柏園指出，由於住民多為高齡或行動不便者，各病房均備有運送輪椅，災時可迅速將患者移至無煙的安全區，採取「就地避難」策略，並利用防火布幕完善防火區劃，避免火煙快速蔓延，爭取救援時間。

松柏園也認同，只有定期辦理教育訓練，熟悉滅火設備運用及各編組的作業內容，才能在災害實際發生時，能迅速並冷靜的處理，確保場所內所有人員的安全。

大有分隊長蘇翊瑄說，松柏園護理之家為收容年長者的護理之家，火警發生後針對人員的避難逃生為場所一大難點，希望透過這次演練強化場所自衛消防編組能力外，也增進鄰近分隊間協同救災之能力及默契。

蘇翊瑄也提醒，發生火災時請不要驚慌，謹記「小火快逃、濃煙關門」的口訣，當火煙不大時，盡速逃至戶外，若火煙很大，則應待在區劃完整的房間，將門關上後待救，撥打119告知所處位置，方便消防人員抵達後能迅速救出，保障自身生命安全。

自衛消防編組展現醫療機構於火災初期的緊急處置能力，將不良於行的患者水平移動至其他未受燒的空間，進行就地避難等待救援。圖／桃市消防局提供
自衛消防編組展現醫療機構於火災初期的緊急處置能力，將不良於行的患者水平移動至其他未受燒的空間，進行就地避難等待救援。圖／桃市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊大有分隊今天在台北榮總桃園分院松柏園護理之家辦理火災搶救演練。圖／桃市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊大有分隊今天在台北榮總桃園分院松柏園護理之家辦理火災搶救演練。圖／桃市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊大有分隊今天在台北榮總桃園分院松柏園護理之家辦理火災搶救演練。圖／桃市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊大有分隊今天在台北榮總桃園分院松柏園護理之家辦理火災搶救演練。圖／桃市消防局提供
發生火災後，台北榮總桃園分院松柏園護理之家人員啟動自衛消防編組。圖／桃市消防局提供
發生火災後，台北榮總桃園分院松柏園護理之家人員啟動自衛消防編組。圖／桃市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊出動無人機偵測火勢。圖／桃市消防局提供
桃園市消防局第一救災救護大隊出動無人機偵測火勢。圖／桃市消防局提供

