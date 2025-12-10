快訊

影／預拌混凝土廠拆桶槽提早卸支撐全倒 泥塵瀰漫員工驚逃

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園觀音區一家預拌混泥土廠昨天更換水泥桶槽時，疑太早拆卸支撐的腳座，整個桶槽和橫向結構轟隆隆垮下來，現場員工及時閃開未受傷，卻也飽受驚嚇。

市府勞檢處表示，意外昨天上午約8時52分發生，當時廠內正在施作水泥桶槽的更換工程，因桶槽的支撐腳座太早拆除導致倒塌，桶槽內裝設的是飛灰，現場都是公司員工，沒有承攬商也無人受傷，今日下午再派員至現場實施安全輔導檢查，並告知必須事先做好安全檢查，確認每個拆解環節都要按技術規範作業，以免像昨天的情況太早拆腳架，導致桶槽失去支撐跟著倒塌。

水泥桶槽倒塌的畫面外流後，可以看見8時52分，水泥桶槽突然倒塌，連同腳架和其他結構支撐全倒，桶槽裡的水泥噴出瞬間泥灰飛揚伸手不見五指，稍後泥灰沈降，才看見員工縮在旁邊未受傷，躲過一劫，大家嚇得趕快離開現場，慶幸意意外發生時支撐架下方沒人，否則後果不堪設想。

桶槽倒塌後，員工連忙用手勢擋住車輛先往後退。記者鄭國樑／翻攝
水泥桶槽連同支撐結構倒塌後，泥灰飛揚一度看不見現場。記者鄭國樑／翻攝
水泥桶槽連同支撐結構倒塌。記者鄭國樑／翻攝
觀音 桃園 勞檢

