快訊

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

高雄檳榔攤闆娘遇刺癱軟跪地喊「救命」 凶嫌冷血犯案影像曝

游智彬帶「生死狀」嗆輸贏 當場被警架走…王世堅冷回這4字

桃園義交執勤遭砂石車輾斃 市警局啟動理賠與喪補

中央社／ 桃園10日電

桃園市67歲義交林姓男子，昨天在龜山區一處路口執行交通疏導時，遭準備載貨的砂石車輾斃。警方表示，林姓義交已服務1年3個月，市警局有為其投保意外險，理賠金額以保險公司核定為準。

桃園市政府警察局龜山分局交通分隊長謝坤璋今天向媒體表示，30歲顏姓男子昨天上午10時50分許，駕駛砂石車至龜山區興達路建築工地準備載貨，在興達路與興富路口倒車時，不慎撞倒、輾過在路口執行交通疏導的67歲義交林姓男子。

警方表示，顏男發現肇事後立即報警，警消趕到現場後將林姓義交送往聖保祿醫院搶救，但仍宣告不治；經查顏男酒測值為零，全案依過失致死罪偵辦，並報請檢察官、法醫相驗釐清死因；警方已慰問並協助家屬申請相關喪葬補助事宜。

警方表示，林姓義交從去年8月26日開始服務至今共1年3個月，將依桃園市義勇人員福利互助要點第17點第1項之本人死亡給付新台幣4萬元，市警局也有幫每名義交投保意外險，理賠金額約50萬元起至250萬元之間，以保險公司核定為準。

桃園 保險

延伸閱讀

桃園垃圾費隨袋徵收惹議 張善政：習慣不改難擺脫六都最後一名

影／桃園砂石車倒車輾斃執勤義交 司機過失致死送法辦

桃園青創博覽匯聚國際能量 張善政：打造國際新創基地

桃園砂石車違規左轉釀禍 小貨車駕駛骨折送醫

相關新聞

捷運亞東醫院站電扶梯意外 骨牌式後倒…7人全遭殃

台北捷運亞東醫院站今天上午10點，發生電扶梯跌倒意外，釀成後方七名乘客跌成一團，所幸現場有民眾趕緊按緊急停機鈕，僅有一名...

4千萬勞斯萊斯「幻影」國道擦撞遊覽車 車商估小擦撞維修費要250萬

國道一號雲林段發生一起千萬豪車擦撞遊覽車事故，一輛市價逾4千萬的勞斯萊斯幻影系列車，變換車道時，不慎和後方遊覽車擦撞。過...

影／預拌混凝土廠拆桶槽提早卸支撐全倒 泥塵瀰漫員工驚逃

桃園市觀音區一家預拌混泥土廠昨天更換水泥桶槽時，疑太早拆卸支撐的腳座，整個桶槽和橫向結構轟隆隆垮下來，現場員工及時閃開未...

嘉市男嬰半夜喝奶 早上嘴角留溢奶痕…身體已冰冷

嘉義市一名未滿2個月大的男嬰本月5日凌晨被家屬發現無呼吸心跳，送醫不治。檢方今天會同法醫解剖，相驗結果無外傷、無窒息跡象...

人失蹤2小時後才折返尋找 退休校長命喪玉山領隊涉過失致死10萬交保

來自新北市的郭姓退休校長上月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻不幸命喪圓峰山屋附近草叢，帶團領隊由於發現人失蹤2...

影／20萬誤丟回收箱！南投警猛翻箱「倒立」找錢 尋回厚厚兩疊鈔

南投有人丟舊衣物至回收箱，隔日發現誤把裝有20萬元現金的西裝褲也丟了，嚇得報警求助，警方為此把跟一個成人一樣高的回收箱倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。