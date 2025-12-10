桃消竹圍分隊前進漁產品直銷中心 舉辦搶救演練、防火宣導

桃園市消防局第三大隊竹圍分隊在桃園區漁會漁產品直銷中心辦理組合搶救演練。圖：竹圍分隊提供

為強化桃園市沿海地區複合式場所的災害應變能力，消防局第三大隊竹圍分隊於今（10）日上午，在桃園區漁會漁產品直銷中心辦理組合搶救演練，透過情境模擬提升消防人員與相關單位面對火警及人命救援狀況的協調與處置能力。現場同步辦理防火宣導，宣導活動參與人數超過百人，反應熱烈。

圖：竹圍分隊提供

竹圍分隊提到，此次演練情境假設漁產品直銷中心二樓餐廳廚房發生火警，現場濃煙迅速蔓延，並通報有一名員工受困於二樓廁所待援。竹圍消防分隊獲報後立即出動消防人車，分別執行火勢壓制、室內搜索、垂直疏散及現場指揮等任務，展現消防局在複合式建築內進行人命救援與火災控制的多元應變能力。

竹圍分隊長陳錦詮表示，此次演練針對沿海漁市場及餐飲場所可能面臨的火災風險進行模擬，透過多階段搶救流程讓隊員更熟悉不同狀況下的救援方式；並趁活動機會向現場民眾加強宣導預防一氧化碳中毒的重要性，提醒業者廚房及熱水器環境應保持通風，以避免發生憾事。

此外，現場亦針對住宅用火災警報器進行示範與講解，強調住警器能在火災初期及早警示，大幅提升逃生機會，呼籲民眾務必「裝好裝滿、定期測試」。

第三大隊長吳家豪指出，消防局持續推動各類災害預防與演練，特別是沿海地區兼具產業活動、觀光與餐飲等多元功能，更需要完善的防火管理與緊急應變能力。他強調，「此次演練針對場域特性進行規劃，不僅能強化消防人員面對不同火災情境的應變能力，也透過 CO 中毒防範與住警器宣導，提升超過百名參與者的防災意識，進一步降低事故發生風險。」

