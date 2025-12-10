快訊

台海若開戰「馬照跑、舞照跳」？苗博雅今反擊了

「宜寧中學」校史超硬！ 蔣緯國創校、夫人為首任校長 昔日棒球、女足強到嚇人

堅持不花向家的錢？網傳兒女費全自己出 郭碧婷笑喊：婆婆給我很多錢

桃消竹圍分隊前進漁產品直銷中心 舉辦搶救演練、防火宣導

桃園電子報／ 桃園電子報

1266823 0
桃園市消防局第三大隊竹圍分隊在桃園區漁會漁產品直銷中心辦理組合搶救演練。圖：竹圍分隊提供

為強化桃園市沿海地區複合式場所的災害應變能力，消防局第三大隊竹圍分隊於今（10）日上午，在桃園區漁會漁產品直銷中心辦理組合搶救演練，透過情境模擬提升消防人員與相關單位面對火警及人命救援狀況的協調與處置能力。現場同步辦理防火宣導，宣導活動參與人數超過百人，反應熱烈。

1266819 0
透過情境模擬提升消防人員與相關單位面對火警及人命救援狀況的協調與處置能力。圖：竹圍分隊提供

竹圍分隊提到，此次演練情境假設漁產品直銷中心二樓餐廳廚房發生火警，現場濃煙迅速蔓延，並通報有一名員工受困於二樓廁所待援。竹圍消防分隊獲報後立即出動消防人車，分別執行火勢壓制、室內搜索、垂直疏散及現場指揮等任務，展現消防局在複合式建築內進行人命救援與火災控制的多元應變能力。

竹圍分隊長陳錦詮表示，此次演練針對沿海漁市場及餐飲場所可能面臨的火災風險進行模擬，透過多階段搶救流程讓隊員更熟悉不同狀況下的救援方式；並趁活動機會向現場民眾加強宣導預防一氧化碳中毒的重要性，提醒業者廚房及熱水器環境應保持通風，以避免發生憾事。

此外，現場亦針對住宅用火災警報器進行示範與講解，強調住警器能在火災初期及早警示，大幅提升逃生機會，呼籲民眾務必「裝好裝滿、定期測試」。

第三大隊長吳家豪指出，消防局持續推動各類災害預防與演練，特別是沿海地區兼具產業活動、觀光與餐飲等多元功能，更需要完善的防火管理與緊急應變能力。他強調，「此次演練針對場域特性進行規劃，不僅能強化消防人員面對不同火災情境的應變能力，也透過 CO 中毒防範與住警器宣導，提升超過百名參與者的防災意識，進一步降低事故發生風險。」

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消竹圍分隊前進漁產品直銷中心 舉辦搶救演練、防火宣導

延伸閱讀：

  1. 清潔隊員將回收電鍋轉送拾荒婦竟涉貪污 桃園也有相關規定
  2. 中油宣布9月份價格不調整 桶裝瓦斯持續凍漲

桃園 火災 直銷

延伸閱讀

提升設備！台南企業負責人兼義消副團長捐450萬元救護車

明年起桃園全面要求高層建築設置服勤人員 強化火災初期應變

台南新化鐵皮工廠竄火 大批消防人車灌救中

三元火災指控中鼎施工不當 公司：消防全面失效

相關新聞

4千萬勞斯萊斯「幻影」國道擦撞遊覽車 車商估小擦撞維修費要250萬

國道一號雲林段發生一起千萬豪車擦撞遊覽車事故，一輛市價逾4千萬的勞斯萊斯幻影系列車，變換車道時，不慎和後方遊覽車擦撞。過...

桃園男疑闖平交道擦撞自強號重傷 列車單線通車逾1小時

台鐵133次自強號南下往高雄列車，今天下午約3時25分在桃園市埔心站往楊梅站之間，因60歲男子疑闖入平交道擦撞自強號受傷...

台中古蹟「摘星山莊」修復工人突無呼吸心跳 送醫急救不治

台中市潭子區古蹟「摘星山莊」今進行修復工程時，吳姓工人突然倒地，無呼吸心跳，送醫急救仍不治，意外原因和死因正由主辦單位與...

桃消竹圍分隊前進漁產品直銷中心 舉辦搶救演練、防火宣導

為強化桃園市沿海地區複合式場所的災害應變能力，消防局第三大隊竹圍分隊於今（10）日上午，在桃園區漁會漁產品直銷中心辦理組合搶救演練，透過情境模擬提升消防人員與相關單位面對火警及人命救援狀況的協調與處置能力。現場同步辦理防火宣導，宣導活動參與人數超過百人，反應熱烈。

影／興達港籍漁船安平外海失火 海巡隊高壓水柱滅火...船體沉沒

一艘興達港籍「加」字號漁船今天上午在台南安平外21浬處海域失火，海巡署艦隊分署第四（台南）海巡隊接獲通報，立即派遣巡防艇...

影／預拌混凝土廠拆桶槽提早卸支撐全倒 泥塵瀰漫員工驚逃

桃園市觀音區一家預拌混泥土廠昨天更換水泥桶槽時，疑太早拆卸支撐的腳座，整個桶槽和橫向結構轟隆隆垮下來，現場員工及時閃開未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。