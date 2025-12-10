快訊

人失蹤2小時後才折返尋找 退休校長命喪玉山領隊涉過失致死10萬交保

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

來自新北市的郭姓退休校長上月27日與山友一行7人前往玉山後四峰攀登，卻不幸命喪圓峰山屋附近草叢，帶團領隊由於發現人失蹤2小時後才折返尋找，遭質疑延誤救援，檢方傳喚他偵訊後，諭令10萬元交保。

據了解，62歲的郭姓退休校長當天是與其他6名成員自組登山隊前往玉山後四峰攀登，當時一行人在行經高雄市桃源區的鹿山登山路線後，郭突然不見蹤影，但一行人卻是先前往圓峰山屋後，時隔數小時才又在28日凌晨對外求救，中間延遲數小時返回找人。

郭姓退休校長直到4天後、12月1日上午6時許，才被其他登山客在圓峰山屋處下方的矮木樹叢下發現，但已不幸罹難，事發後山友間質疑帶團的蔡姓領隊讓團員獨自落單，才會導致不幸發生，質疑領隊延誤救援、過失致死。

根據團員證詞，他們是參加由蔡姓領隊帶團的3天登山團，主要目標是前往玉山後四峰，每人都繳交7千元團費，但郭姓退休校長途中因身體不適落隊，以為會隨即跟上，沒想到一行人都抵達山屋後，仍遲遲不見郭的身影才驚覺不妙。

橋頭地檢署認為，蔡姓領隊有義務注意團員的安全，需要釐清事發過程，以及為何沒有第一時間折返尋人，而是直到數小時後才返回找人、對外求援，昨傳喚他到案說明後，改列被告，訊後以10萬元交保候傳。

玉山南峰周邊山區海拔超過3千公尺，雖因氣候寒冷已無林木遮擋，但山區夜晚溫度驟降、風勢強勁。記者巫鴻瑋／翻攝
玉山南峰周邊山區海拔超過3千公尺，雖因氣候寒冷已無林木遮擋，但山區夜晚溫度驟降、風勢強勁。記者巫鴻瑋／翻攝

