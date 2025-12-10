捷運亞東醫院站電扶梯意外 骨牌式後倒…7人全遭殃

台北捷運亞東醫院站今天上午10點，發生電扶梯跌倒意外，釀成後方七名乘客跌成一團，所幸現場有民眾趕緊按緊急停機鈕，僅有一名乘客腿部受傷。北捷說明，主要是乘客未踩穩所致，電扶梯經檢驗正常後繼續運轉。

有民眾在社群平台貼出，今天上午10點在北捷板南線的亞東醫院站，有幾位長者在電扶梯上不明原因紛紛跌倒，站務人員隨即上前支援。從民眾拍下的照片可以看到，螢光色婦女從電扶梯上往下滑落，導致後排不少民眾跌倒，最後一排則有兩位民眾協助攙扶。

北捷說明，亞東醫院站一名女性旅客，於月台往大廳方向電扶梯，疑似未踩穩踏階，以致重心不穩跌倒，影響後方7名旅客也跟著重心不穩傾倒。

北捷說，現場熱心旅客立即按壓緊急停機按鈕，站長也立刻到現場處理，經初步檢視其中一名旅客腿部受傷，站長立即請行控呼叫救護車，將旅客送往亞東醫院。後續電扶梯經檢視設備正常後，恢復運轉。