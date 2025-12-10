促升水域災變能量 消防署偕海巡署合作四大面向

快訊

中央社／ 台北10日電

為強化台灣水域安全與災害應變能力，消防署和海巡署今天舉行合作協議簽署儀式，未來雙方將在水域救生、無人機應用等四大面向展開深度合作，並建立教育訓練交流平台。

內政部消防署透過新聞稿表示，雙方合作協議簽署儀式今天於海巡署教育訓練測考中心舉行，並由消防署長蕭煥章、海洋委員會海巡署長張忠龍代表簽署。

蕭煥章表示，台灣四面環海，民眾從事水域活動日益頻繁，同時也伴隨著更高的風險。消防和海巡以往在水域救援上雖有默契，但缺乏正式的合作機制，此次與海巡署合作，能讓消防救援人員在水域搜救領域有更深厚的專業基礎。

同時，透過資源與技術的整合，雙方都能為民眾提供更全面、更有效率的保護。

蕭煥章說明，這次合作的核心目標是全面提升消防人員的水域專業技能與應變能力，強化緊急救援效率和醫療品質。雙方將共同推動水域救生、岸際救援與公共安全潛水訓練，透過交換專業知識和實戰經驗，有效提升人員在不同水域環境下的救援與應變能力。

在科技應用方面，蕭煥章表示，協議也涵蓋遙控無人機的技術交流與應用，將無人機用於空域偵察、災情評估及物資投遞，藉此縮短搜救時間並降低人員風險。

此外，合作協議也將專注於提升緊急救護品質，由消防署提供最新的創傷救護、大量傷患處置及急診前照護訓練，確保在離島及偏遠地區的海巡署第一線人員，能即時提供有效的醫療處置，最大化保障傷患的存活率。

蕭煥章說，在簽訂合作協議後，雙方將共享相關災害數據、案例分析與研究成果，例如海難、溺水或暴雨淹水等資料。藉由共同分析研究，雙方能找出潛在的危險區域並制定預防性策略，有效整合政府資源，提升災害應變效率，共同為台灣民眾打造更安全的生活環境。

海巡署 災害

